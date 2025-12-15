Vlastimil Brodský se zastřelil ve své milované chalupě ve Slunečné na Českolipsku. O několik měsíců později jeho syn Marek a dcera Tereza v rozhovoru pro iDnes.cz uvedli, že důvody, proč spáchal sebevraždu, jsou podle nich dva: „Za prvé to byl člověk, který svůj život prožil velmi elegantně, a hrozně se obával neelegantního finále. Nechtěl být ani blízkými, natož médii přistižen v situaci pro něj nedůstojné. Zažil to u některých svých kolegů a vyvolávalo to v něm strašlivou hrůzu. No, a navíc se bál i špitálů.“
Bál se nemocnic a nechtěl umírat nedůstojně. Vlastimil Brodský zůstává výčitkou i vzorem
Vlastimil Brodský natočil stovku filmů, přesto zůstal celý život skromný. Za svůj úspěch byl vděčný především režisérům a říkal, že spíše než konkrétní události si pamatuje pocity. Před více než třiadvaceti lety spáchal na své chatě sebevraždu, dnes by oslavit 105. narozeniny.
Jaký měl jeden z nejobsazovanějších českých herců život? Podívejte se do galerie.
Lamač ženských srdcí
Plachý umělec s pověstí laskavého a inteligentního člověka, ale i lamače ženských srdcí, kolegy a přáteli nazývaný Bróďa, pro herectví žil, od práce ho neodradila nemoc ani věk. Až obavy ze stáří a trýzeň deprese ho přivedly k dobrovolnému odchodu ze života.
Ve věku 81 let spáchal 20. dubna 2002 sebevraždu na své chalupě ve Slunečné na Českolipsku.
Narodil se v roce 1920 v Hrušově nad Odrou
Vlastimil Brodský se narodil 15. prosince 1920 v Hrušově nad Odrou do úřednické rodiny. Rodiče byli nadšenými ochotníky, Brodského ale spíše než divadlo lákal tanec. Jako student gymnázia tančil v nočních barech, stepoval, a dokonce vedl taneční kurzy. Následně se přihlásil do umělecké školy E. F. Buriana, aby se v tanci zlepšil. Burian si nicméně všiml jeho hereckého talentu a doporučil mu, aby se vydal spíše na hereckou dráhu, což se nakonec stalo.
Hrál na prknech divadla Větrník
Během druhé světové války hrál na prknech divadla Větrník, v Pražském dětském divadle Míly Mellanové, v Nezávislém divadle a v Pražském divadelním studiu. V roce 1948 nastoupil do Vinohradského divadla, kde působil téměř 40 let. Zároveň hostoval také v Národním divadle.
Skřivánci na niti
V očích diváků se vyprofiloval, podobně jako Stella Zázvorková, coby představitel postav obyčejných lidí. Díky tomu patřil od 60. let mezi nejobsazovanější herce. Podle České televize si nejvíce cenil rolí ve filmech Skřivánci na niti, Všichni dobří rodáci a Jakub lhář, který mu dokonce vynesl i cenu Zlatého medvěda na berlínském filmovém festivalu.
Skromnost především
Brodský byl známý svou skromností. Vděk za svůj úspěch přičítal režisérům, na které měl podle svých slov „kliku“. „Strašně těžko se smiřuji s projevy úcty k tomu, co jsem dělal na poli kulturního snažení. Mám pocit, že to je nezasloužené – člověk si jaksi neuvědomuje společenské postavení," řekl v roce 1998 v Českém rozhlase Brodský.
Tragičtí antihrdinové
Proslul jako „představitel plachých a melancholicky vyhlížejících tragikomických antihrdinů, kteří jsou ojedinělí svou sebeironií, cynismem, smutným humorem, zasněností a i neutuchajícím hlubokým lidstvím,“ popisuje jeho herecký profil Český rozhlas.
Měl si brát Jiřinu Jiráskovou
Za ženu si měl brát svou hereckou kolegyni Jiřinu Jiráskovou, týden před svatbou ale jejich sňatek zrušil. Nakonec si vzal tanečnici Boženou Křepelkovou, později známou jako Bíbu Brodskou. V roce 1959 se jim narodil syn Marek. Ovšem jejich vztah dlouho nevydržel.
Podruhé se oženil s Janou Brejchovou
Podruhé se oženil v roce 1964 s herečkou Janu Brejchovou. Po čtyřech letech se jim narodila dcera Tereza. Rozvedli se, když bylo Tereze třináct let.
Tereza po otci zdědila empatii
Sama Tereza Brodská tvrdí, že po svém otci zdědila hlavně empatii a snahu vidět v lidech jen to nejlepší. „Myslím, že na stará kolena mám po tatínkovi hodně vlastností. Jsem empatičtější a komunikativnější než dříve. Tatínek se dával s každým do řeči, i když šel po ulici. Určitě se snažím být pokorná a nejenom k profesi a k lidem, ale hlavně k životu,“ svěřila se herečka v pořadu Showtime stanice CNN.
Taťka Šmoula
Vedle herectví se věnoval také rozhlasu a dabingu. Svůj hlas propůjčil Makové panence nebo taťkovi Šmoulovi. V rozhlase byl známý především každodenním vyprávěním pohádek skřítka Hajaji.
Drobečky z půjčovny duší
V roce 1999 vydal knihu vzpomínek Drobečky z půjčovny duší. Vzpomíná v ní na své rodiště, na sňatek svých rodičů i okolnosti svého narození. „Nepamatuji se děje, ale zcela jinak je to s pocity,“ píše v ní.
Pracoval i po odchodu do důchodu
Ve filmech se objevoval i po odchodu do důchodu. Za svůj výkon v Babím létě získal v roce 2001 Českého lva.
Deprese a úzkost
Krátce nato jej však začaly naplno pohlcovat deprese a úzkost, s nimiž se už nějaký čas potýkal. Vyústěním byla sebevražda, jíž dobrovolně ukončil svůj život 20. dubna 2002. Zastřelil se ve své milované chalupě ve Slunečné na Českolipsku.
Důvody sebevraždy
Na slavného otce zavzpomínali sourozenci Brodští v rozhovoru pro portál iDnes.cz v létě 2002. Uvedli, že důvody, proč spáchal sebevraždu, jsou podle nich dva: „Za prvé to byl člověk, který svůj život prožil velmi elegantně, a hrozně se obával neelegantního finále. Nechtěl být ani blízkými, natož médii přistižen v situaci pro něj nedůstojné. Zažil to u některých svých kolegů a vyvolávalo to v něm strašlivou hrůzu. No, a navíc se bál i špitálů.“