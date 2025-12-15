Přeskočit na obsah
15. 12. Radana
Bál se nemocnic a nechtěl umírat nedůstojně. Vlastimil Brodský zůstává výčitkou i vzorem

Vlastimil Brodský
Vlastimil BrodskýFoto: Profimedia
Vlastimil Brodský
Vlastimil BrodskýFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Vlastimil Brodský natočil stovku filmů, přesto zůstal celý život skromný. Za svůj úspěch byl vděčný především režisérům a říkal, že spíše než konkrétní události si pamatuje pocity. Před více než třiadvaceti lety spáchal na své chatě sebevraždu, dnes by oslavit 105. narozeniny.

Vlastimil Brodský se zastřelil ve své milované chalupě ve Slunečné na Českolipsku. O několik měsíců později jeho syn Marek a dcera Tereza v rozhovoru pro iDnes.cz uvedli, že důvody, proč spáchal sebevraždu, jsou podle nich dva: Za prvé to byl člověk, který svůj život prožil velmi elegantně, a hrozně se obával neelegantního finále. Nechtěl být ani blízkými, natož médii přistižen v situaci pro něj nedůstojné. Zažil to u některých svých kolegů a vyvolávalo to v něm strašlivou hrůzu. No, a navíc se bál i špitálů.

Lamač ženských srdcí

Plachý umělec s pověstí laskavého a inteligentního člověka, ale i lamače ženských srdcí, kolegy a přáteli nazývaný Bróďa, pro herectví žil, od práce ho neodradila nemoc ani věk. Až obavy ze stáří a trýzeň deprese ho přivedly k dobrovolnému odchodu ze života.

Ve věku 81 let spáchal 20. dubna 2002 sebevraždu na své chalupě ve Slunečné na Českolipsku.

Vlastimil Brodský
Vlastimil BrodskýFoto: ČTK
