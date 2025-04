"Abych dostala Rozárku do péče, udělám cokoliv," říká Hanychová o pomoci Feuereislové

Agáta Evinu pomoc oceňuje a je připravená vyjít jí ve všem vstříc. „Chci mít zakopanou válečnou sekyru a v pohodě řeknu, že kdyby Eva chtěla za to, že dá pokoj mně, tobě a naší rodině, to, že se dostane na titulku Blesku, tak to klidně zařídím," netají se influencerka, které opravdu záleží na tom, aby dosáhla zrušení střídavé péče. „Kdybych věděla, že pro mě má takový materiál, že dostanu Rozárku do péče, tak já s ní klidně pojedu na dovolenou. V týhle situaci my ženy uděláme cokoliv. A ač nám tady Eva dva roky ničila každý den, tak já pro záchranu své rodiny a čas své dcery dokážu odpustit cokoliv. Takže kdyby její podmínka byla, že odteď na každou akci s ní půjdu za ruku, tak klidně. Matky v tomhle sebe odsunou na poslední kolej a udělají cokoliv,“ dodala Hanychová.