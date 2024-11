Připravte se na vánoční období. Udělejte si doma ten nejkrásnější adventní kalendář

Patříte mezi lidi, kteří se na Vánoce těší už od října a navíc rádi tvoří? V tom případě zajisté oceníte kreativní nápady - jako třeba přípravu vlastnoručně udělaného adventního kalendáře, do kterého můžete vložit i víc než jen malinký kousek čokolády. Nejenže si do DIY kalendáře naskládáte malá překvapení dle svého vkusu, ale budete mít unikátní dekoraci, jež odráží vaši osobnost. Výrobu takového kalendáře můžete zkusit i s dětmi, je to krásný způsob, jak si užít předsváteční pohodu a zkrátit si čas čekání na Mikuláše i Ježíška.

Je libo udržitelnost?

Udržitelný adventní kalendář lze vyrobit už i z toho, co máte doma: efektivně můžete zužitkovat takřka cokoliv, od krabiček od sirek přes papírové tašky, potravinové pytlíky, zavařovací sklenice až po ruličky z toaletního papíru. Kombinovat lze všechno! Využijte buď to, o čem víte, že znovu využijete příští rok, nebo i přebytečné materiály, které by jinak putovaly do koše.

Hlavní roli tady hraje vaše tvořivost, nikoli stav bankovního účtu. Skvěle u toho poslouží recyklovaný papír a také běžné věci v domácnosti, jako jsou dřevěné kolíčky na prádlo, kancelářské sponky, nálepky, stuhy, provázky a případně zdobení přímo z přírody: větvičky, listy a šišky. Číslovky na balíčky můžete udělat i z papíru nebo je prostě napište fixem. Nezapomeňte ani na vánoční dekorace, fantazii se meze nekladou.

Co může být schované v adventním kalendáři?

U výběru překvapení do kalendáře dbejte na pestrost produktů. Čokoláda téměř vždy potěší, ale co takhle rozšířit chuťovou paletu? Místo kostek obyčejné mléčné čokolády zkuste třeba marcipán v čokoládové polevě, kešu v čokoládě nebo nezvyklou příchuť s karamelem a kokosem. Potěší i čokoládové figurky. Ze sladkých pochoutek můžete do balíčků přihodit i oříšky, datle a sušené ovoce, sušenky nebo lahodné nápoje. Dospělé víc potěší chutný ovocný punč, různé čaje, nebo dokonce i dávka zdraví v podobě jablečně-zázvorového shotu.

Nemusíte se ale omezovat jen na pochutiny. Svůj adventní kalendář přizpůsobte tomu, pro koho jej chystáte. Máte doma malou slečnu, která se ráda parádí? Potěšit ji můžou i skvostné gumičky, čelenky a sponky do vlasů, roztomilý kartáč s liškou nebo jiné malé pomůcky. A všechny děti se půjdou rády koupat, pokud je v koupelně čeká zábavná šumivá koupelová bomba, pěna nebo roztomilá hračka. Radost jim můžete udělat i kreativní sadou, pomůckami na kreslení nebo přívěsky.

Adventní kalendář rozhodně nemusí patřit jen dětem. I vy můžete samu sebe potěšit krásně zbarvenou a voňavou lázní, šamponem s jedinečnou vůní nebo pleťovou maskou. Dopřejte si výlet do dm drogerie, kde si můžete vybrat produkty dle svého vkusu a udělat si nimi radost během celého adventního období.

Jak na to?

1. Připravte si 24 sáčků, krabiček nebo jiných nádobek, do kterých se připravená překvapení chystáte zabalit. Ozdobte si je podle toho, co máte doma a co je vám nebo vašim dětem nejvíce po chuti. Jedná se v první řadě o to, abyste z toho měli radost vy.

2. Očíslujte si tyto balíčky od 1 do 24: použít můžete fixy, nálepky nebo třeba i vkusné dřevěné číslice.

3. Na balíčky je můžete připevnit provázkem, drátkem nebo i kancelářskými sponkami.

4. Připravené balíčky dozdobte.

5. Naplňte je předpřipraveným obsahem.

6. Balíčky můžete naskládat za sebou do proutěného koše, ozdobené krabice, ale také je zavěsit třeba na dlouhou větev nebo šňůru na zdi. Vznikne vám tak krásná a jedinečná dekorace. Připevněte je například kolíčky nebo provázkem. Dozdobit svůj nástěnný kalendář můžete větvičkami, šiškami nebo i klasickými vánočními ozdobami.

Tento článek vznikl ve spolupráci s dm drogeria markt.