Vyhrajte vánoční Spokobox - krabici plnou překvapení pro vašeho psího parťáka

Rozjasněte sváteční čas nejen ozdobami na stromku, ale také radostí vašeho chlupáče z vánočního toho nejlepšího vánočního dárku! SPOKOBOX je krabice plná dobrot, hraček, překvapení, radosti, hravosti, ale i péče a lásky. A to je přesně to, co dáváte chlupáčům. Soutěžte a vyhrajte skvělý dárek pro vašeho pejska, na který jen tak nezapomene!

Tato krabička plná překvapení přináší radost pejskům, kočkám, a dokonce i jejich majitelům. E-shop Spokojenypes.cz každý měsíc vybírá ty nejlepší produkty a schová je právě do Spokoboxu. V krabici je pro vašeho pejska připraveno od každého něco – od hraček až po pamlsky. Jaké to přesně jsou, je vždy překvapení. Můžeme ale s jistotou říct, že právě na Vánoce ve Spokoboxech najdete něco opravdu speciálního.