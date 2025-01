Dvořák o tragédii na hokeji v Pardubicích: „Vyndejte si hlavu ze zadku!“

Na hokejovém zápase mezi Pardubicemi a Litvínovem došlo k tragédii, kdy divák po kolapsu zemřel, přestože se ho přítomní zdravotníci snažili zachránit. Situaci zachytila fotografie, na níž zdravotnice za pomoci hokejistů Martina Kauta a Ondřeje Kašeho spěchá přes led k postiženému. Tento snímek sdílel i lékař Marek Dvořák, který k němu přidal silný komentář.

„Tahle fotka zachycuje fakt moc. Je v ní všechno, co mě fascinuje na urgentní medicíně, je v ní to, proč si myslím, že je to nejlepší práce na světě,“ napsal Dvořák.