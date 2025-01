Přes 200 lidí se projelo londýnským metrem bez kalhot

Každý rok v lednu se Londýn promění v jeviště jedné z nejpodivnějších a nejzábavnějších akcí – No Trousers Tube Ride. Lidé všech věkových kategorií se svléknou do spodního prádla a s vážnými výrazy nastoupí do londýnského metra, jako by to byl běžný den. Ale co je za touto neobvyklou tradicí a jak vlastně vznikla?