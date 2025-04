Velikonoční nákupy pod kontrolou: Přehled otvírací doby obchodů o svátcích

Velikonoční prázdniny 2025: Kolik volných dní čeká školáky?

Velikonoce nejsou jen časem tradic a pomlázky, ale i příležitostí strávit více času s rodinou. A děti se mají letos opravdu na co těšit – čeká je totiž pět dní volna! Velikonoční prázdniny začínají ve čtvrtek 17. dubna a do školy se žáci vrátí až v úterý 22. dubna. To znamená dostatek času na malování kraslic, pečení dobrot i odpočinek.