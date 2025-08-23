Možná to zní nečekaně, ale seznam potravin, které by se do lednice dávat neměly, je delší, než byste tipovali. Ze zeleniny jde hlavně o rajčata, papriky, okurky nebo cukety. Samozřejmě je můžete do chladu uložit, ale neuděláte tím svým plodům žádnou službu – v nízkých teplotách totiž přicházejí o svou typickou chuť. Důvod je jednoduchý: chlazení zastaví proces dozrávání, během něhož zelenina získává svou barvu, vůni i intenzivnější chuť.
Reklama
Pečivo ani sladké dobroty do lednice nepatří
Chleba v chladničce rychleji vysychá a tvrdne, proto mu mnohem víc svědčí pokojová teplota. Nejlépe ho uchováte v částečně prodyšném obalu, třeba v plátěném nebo papírovém sáčku, případně v potravinářské fólii. Podobně je to i s moučníky – dorty a zákusky zůstanou čerstvé několik dní, ale pouze pokud je uložíte pod poklop nebo do papírové krabice.
Cibule a česnek se do lednice nehodí
Nejlepší místo pro cibuli i česnek je tmavý, suchý a dobře větraný prostor. V chladničce jim nesvědčí a navíc se jejich výrazné aroma snadno přenese na ostatní potraviny. Podobně reagují i brambory – nízké teploty jim škodí a jejich chuť i kvalita se rychle zhoršují. Ani med není třeba ukládat do chladu. V lednici zkrystalizuje a ztuhne, takže se s ním špatně manipuluje. Stejně tak nemusíte chladit kečup, hořčici, různé omáčky, nakládanou zeleninu nebo kupovanou majonézu, která už dávno není vyráběna z čerstvých vajec.
Reklama
Ovoce a zeleninu nemusíte vždy chladit
Ne všechna zelenina a ovoce potřebují lednici. Hodně záleží na ročním období, teplotě v bytě i na tom, jak dlouho je chcete skladovat. V létě se ovoce i zelenina kazí mnohem rychleji, takže chlad je někdy nutností, ale po zbytek roku víc svědčí chladnější chodba nebo okenní parapet. Právě proto se doporučuje nechávat mimo lednici například rajčata, papriky, cukety, banány, mango či avokádo, které si tak zachovají lepší chuť i strukturu.
U zeleniny a ovoce je dobré pamatovat na jedno pravidlo – pokud je ukládáte do lednice, nikdy je nenechávejte v igelitových sáčcích. V nich se totiž sráží vlhkost a plody pak mnohem rychleji podléhají zkáze. Stejně tak je lepší je před uložením nemýt, aby si déle uchovaly čerstvost.
Také vejce není nutné vždy ukládat do lednice. Nízká teplota sice jejich čerstvost prodlužuje, ale pokud je spotřebujete během týdne až deseti dnů a zrovna nepanují letní vedra, bez problémů vydrží i na kuchyňské lince. V místnosti, kde teplota nepřesahuje 20 °C, tedy například v chladnějším koutě kuchyně, zůstanou vejce v dobrém stavu klidně i více než týden.
Všechny štítky
Mohlo by vás zajímat
Reklama