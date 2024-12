Tohle se Italům nebude líbit: Skoro všechno je z Číny, dokonce i focaccia

Jak to vezmou Italové?

Pro mnoho Italů je focaccia něčím jako národní poklad. Tato zjištění však ukazují, že historie gastronomie je složitější, než by se mohlo zdát. I když je focaccia kulturně spjata s Itálií, je třeba přiznat, že dědictví kuchyní je často společné. A ačkoliv to možná nezapadá do romantické představy o italské kuchyni, je to fascinující důkaz o tom, jak dokáže jídlo spojovat svět.

Takže až si příště budete pochutnávat na kousku zlatavé focaccie, vzpomeňte si – cesta tohoto těsta začala mnohem dál, než jste si mysleli.

Dobrou chuť, ať už jste kdekoliv!