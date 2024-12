Tipy pro spokojeného psa: Jak zajistit klidné Vánoce a Silvestr

Bez vánočních dekorací a světýlek by to nebyly ty pravé Vánoce. Krásně nazdobený stromeček plný barevných a blikajících světýlek je velké lákadlo pro malé i velké hafany a také jejich kočičí protějšky. Majitelé domácích mazlíčků by na to proto měli při výběru dekorací myslet. Ozdoby volit jedině nerozbitné a stromek dobře upevnit, aby někomu neskončil na hlavě. Také svíčky zapalujte jen na chvílí a nikdy je nenechávejte bez dozoru. Stačí chvilka nepozornosti a hasiči mají zase o práci víc. V neposlední řadě nedoporučujeme pořizovat vánoční rostlinky, které svádí k okusování a jsou pro mazlíčky jedovaté. Řeč je o vánoční růži, jmelí ale také chemicky barvených větvičkách. Pokud se bez jmelí neobejdete, umístěte ho tak, aby na něj opravdu nikdo nedosáhl.