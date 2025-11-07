Svatý Martin tradičně přichází 11. listopadu a lidé s ním spojují symbolické ukončení sklizně i začátek klidnější zimní části roku. Říká se, že na bílém koni přiváží první sníh — a na stole nesmí chybět mladé víno a pečená husa.
Legenda o svatém Martinovi: voják, který se rozdělil o plášť
Svatý Martin z Tours žil ve 4. století. Podle legendy byl římským vojákem, který se u městských bran potkal s promrzlým žebrákem. Rozsekl svůj plášť na dvě poloviny a jednu žebrákovi daroval. V noci se mu pak zjevil Kristus oděný právě v onom plášti – a Martin pochopil, že skutečná síla leží v milosrdenství, ne v meči. Tento čin se stal symbolem křesťanské dobroty a pokory a den jeho pohřbu – 11. listopadu – byl později ustanoven jako svátek svatého Martina. Z původně náboženské vzpomínky se stal i přechodový rituál mezi podzimem a zimou: konec polních prací, začátek klidnějšího období, kdy se lidé scházeli, jedli a pili, aby oslavili sklizeň a první víno ročníku.
Husa na Martina: proč právě husa?
Pověst praví, že když byl Martin zvolen biskupem, chtěl se skrýt, protože úřad odmítal přijmout. Ukryl se prý proto mezi husami, ale nebyly by to husy, aby ho svým kejháním neprozradily. A tak od té doby, jak praví legenda, končí na pekáči. Historické prameny však nabízejí i zcela pragmatičtější vysvětlení. Listopad byl jednoduše dobou, kdy se na dvoře vybíraly naturální dávky a desátky. A husa, po létě patřičně vykrmená, byla přirozeným pokrmem slavností. Maso se dalo snadno uchovat, tuk posloužil na vaření i svícení a kosti – ty dle tradice napovídaly, jak tuhá či mírná bude nadcházející zima.
Svatomartinské oslavy patří k nejvýraznějším gastronomickým tradicím českého podzimu. Jen málo svátků spojuje tolik vrstev – církevní příběh, selský kalendář, pohanské symboly, vinařskou sezónu, ale i moderní společenskou událost. Svatý Martin se v průběhu času stal neodmyslitelným poslem zimy, kterou je třeba přivítat s plným žaludkem a dobrou náladou.
Dodnes se 11. listopadu peče husa s červeným zelím a knedlíky nebo bramborovými lokšemi, přičemž receptury se liší region od regionu. V Čechách převládá klasická varianta na kmínu, na Moravě se častěji objevuje husí stehno na jablkách, v jižních oblastech i verze s vínem a medem. A co praví pranostika? Bude-li husa na Martinu na ledu, na Vánoce po blátě, a naopak.
Svatomartinské rohlíčky, Martínci nebo podkovy
Co by to bylo za hostinu, kdyby na ní chybělo něco sladkého na zub. Na svatého Martina se pečou tradiční svatomartinské rohlíčky. Krajově se jim říká také Martínci, nebo podkovy – podle tvaru, který připomíná koňskou podkovu, jakou měl i kůň svatého Martina. Jedna z legend také praví, že Martin proměnil podkovy svého koně v pečivo, aby mohl nakrmit chudé. Svatomartinské rohlíčky se obvykle připravují z kynutého těsta. Náplní můžou být povidla, ořechová nebo maková náplň.
Svatomartinské víno: České Beaujolais s přísnými pravidly
Svatomartinské víno má novodobější kořeny, i když na tradici „mladých vín“ navazuje už od středověku. Vinaři tehdy s radostí ochutnávali první výsledky ročníku právě po ukončení sklizně, často kolem 11. listopadu. Současná značka „Svatomartinské“ vznikla v roce 2005 jako iniciativa Vinařského fondu. Smyslem bylo oživit vinařskou kulturu a vytvořit český ekvivalent francouzského Beaujolais Nouveau – tedy první víno ročníku, lehké, svěží a atraktivní.
Aby mohlo víno nést označení „Svatomartinské“, musí splňovat přísné parametry: pochází z hroznů vypěstovaných výhradně v Čechách a na Moravě, je suché až polosuché, připravené k pití po velmi krátké době ležení (většinou 4–6 týdnů). Vyrábí se z odrůd jako Müller-Thurgau, Muškát moravský, Veltlínské červené rané, Modrý Portugal či Svatovavřinecké.
Oficiální odkorunkování probíhá symbolicky 11. 11. v 11 hodin 11 minut, kdy vinaři po celé republice otevírají první lahve a zvou veřejnost k ochutnávkám. Zatímco venkov udržuje folklorní ráz, města si přidávají moderní twist – degustační menu v bistrech, tematické párování vín s fine diningem, nebo street food verze svatomartinské husy v sendvičích a burgerech. Jen pozor, kvůli specifickému výrobnímu procesu je svatomartinské určené pro okamžitou spotřebu a odborníci ho doporučují vypít nejpozději do Velikonoc!
Sdílená hojnost: Svátek, který přežil staletí
Svatomartinský svátek je archetypální – oslavuje hojnost, světlo a vděčnost těsně před obdobím temna. Z antropologického hlediska je to „svátek přechodu“: z času práce do času klidu. Lidé si dopřávali nejlepší pokrmy, vypláceli služebnictvo, končili roční smlouvy. S příchodem zimy se zároveň slavilo, že rok byl úspěšný.
Dnes, v době neustálého přebytku, má tato tradice nový rozměr. Učí nás zpomalit a připomenout si, že hojnost se není o množství, ale o sdílení a vděčnosti. V tom je síla svatomartinské husy – sedět s přáteli, zapálit svíčku a dopřát si jídlo, které má duši.
Zajímavosti, které jste možná nevěděli
Martin na bílém koni – lidové rčení o sněhu, který často přichází kolem 11. listopadu. Nejde o náhodu: Martin byl v umění často zobrazován na bílém koni, symbolem čistoty a zimy.
Husí kosti věštily zimu – prasklina na prsní kosti měla prozradit, jaká bude sezóna: světlá = mírná, tmavá = tuhá.
Svatomartinská posvícení – ve středověku se často slavila s tancem, koláči a hudbou; husa byla znakem prosperity.
Víno a ticho – v některých regionech se po první sklence mladého vína držela krátká minuta ticha za všechny, kdo se sklizně nedožili.
Svatomartinská husa a víno nejsou jen jídlo a nápoj. Mají v sobě obrovskou symboliku. Jsou o přechodu, sdílení a času pro sebe i pro druhé. Spojují dávné a současné a dokazují, že některé tradice zůstávají živé právě proto, že jsou lidské. Až se letos 11. 11. otevře první láhev v 11 hodin a 11 minut, zastavte se na chvíli. Přivoňte, ochutnejte, poděkujte. Za rok, za podzim, za vše, co bylo, i za to, co teprve přijde.
