Proustův efekt v kelímku: psychologové vysvětlují kouzlo Pumpkin Spice Latte

S příchodem podzimu se do nabídky kaváren vrátilo oblíbené Pumpkin Spice Latte. Tento ikonický nápoj už dnes najdeme nejen v řetězcích, ale i v menších kavárnách. Popularita slavné podzimní příchuti může souviset s pozoruhodným psychologickým fenoménem, kdy se skrze vůni a chuť tvoří silné emocionální a paměťové asociace. I díky tomu si Pumpkin Spice Latte drží své místo mezi podzimními favority více než dvě dekády.
Podzimní tradice už přes 20 let
Dnes už ikonický podzimní nápoj Pumpkin Spice Latte uvedla poprvé na trh společnost Starbucks v roce 2003. Od té doby se stal neodmyslitelným symbolem přicházejícího podzimu. Podle NBC News se ho od jeho uvedení prodaly po celém světě stovky milionů šálků. Každý podzim se k Pumpkin Spice Latte vracejí nejen jeho fanoušci, ale i samotné kavárenské řetězce, které svou nabídku přizpůsobují sezónní poptávce. Do menu ho zařazují ale i menší lokální kavárny. Ty navíc často připravují vlastní varianty tohoto oblíbeného nápoje.
Klíč je v koření
Důvodem, proč si tento nápoj spojujeme právě s podzimem, spočívá v nezaměnitelné kombinaci vůní a chutí koření. Podle Davida Dukese, vedoucího týmu baristů stojících za vznikem Pumpkin Spice Latte, padla volba na tento název i proto, že koření hraje klíčovou roli při zvýraznění chuti dýně a zároveň podtrhuje chuť samotné kávy. Směs používaná v originálním receptu obsahuje především skořici, muškátový oříšek a hřebíček. Ingredience tak dohromady vytvářejí typické hřejivé aroma spojené s podzimem.
Proustův efekt: vzpomínky skrz chuť a vůni
Podle studie The Proust Effect: Scents, Food, and Nostalgia publikované v roce 2023 jsou vůně a chuť silně propojené s vyvoláváním nostalgických vzpomínek. Výzkum vedený odborníky z Virginia Commonwealth University a College of Charleston ukázal, že vzpomínky vyvolané vůní nebo chutí bývají silnější a emocionálně nabitější než ty, které se pojí s jinými smyslovými podněty. Podle autorů navíc takové vzpomínky působí pozitivněji na naši psychiku, protože zlepšují náladu, posilují sebevědomí a vyvolávají pocit sounáležitosti či propojení s ostatními lidmi. Není tedy divu, že vůně dýně, skořice a hřebíčku dokáže během okamžiku vyvolat pocit útulnosti, bezpečí nebo návratu k oblíbeným podzimním rituálům. Nápoj tak pro mnohé už není jen kávou, ale spouštěčem příjemných vzpomínek i předzvěstí blížících se svátků.
Nostalgická chvilka doma
Jak působí tradiční podzimní vůně a chutě právě na vás, si můžete skrze Pumpkin Spice Latte otestovat i z pohodlí vlastního domova. Zhruba 150 ml mléka ohřejte spolu s dýňovým pyré a směsí skořice, hřebíčku a muškátového oříšku. Přidejte espresso, vše dobře promíchejte a na závěr nápoj ozdobte šlehačkou. Nejlepší je použít kvalitní smetanu a doma ji vyšlehat, vhodná je například vysokoprocentní smetana. Šlehačkovou čepici posypte směsí skořice a vanilkového cukru. Pak už se jen usaďte pod dekou a vnímejte, jaké pocity a vzpomínky ve vás tradiční podzimní chutě vyvolají.
