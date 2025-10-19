19. 10. Michaela
Proustův efekt v kelímku: psychologové vysvětlují kouzlo Pumpkin Spice Latte

Pumpkin Spice Latte
Pumpkin Spice LatteFoto: Priority Podcast, se souhlasem Lenky Zajícové
Pumpkin Spice Latte
Pumpkin Spice LatteFoto: Priority Podcast, se souhlasem Lenky Zajícové
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Každý rok se s prvním spadaným listím vrací i jeho vůně – směs skořice, dýně a hřebíčku, která okamžitě navodí pocit klidu a domova. Pumpkin Spice Latte už dávno není jen sezónní káva, ale drobný psychologický rituál. Vědci vysvětlují, proč právě tenhle nápoj dokáže probudit vzpomínky, zlepšit náladu a proměnit obyčejný den v malý návrat do dětství.

Reklama

S příchodem podzimu se do nabídky kaváren vrátilo oblíbené Pumpkin Spice Latte. Tento ikonický nápoj už dnes najdeme nejen v řetězcích, ale i v menších kavárnách. Popularita slavné podzimní příchuti může souviset s pozoruhodným psychologickým fenoménem, kdy se skrze vůni a chuť tvoří silné emocionální a paměťové asociace. I díky tomu si Pumpkin Spice Latte drží své místo mezi podzimními favority více než dvě dekády.

dýně, žena
dýně, žena

Dýňová sezona je tady: Čím vás tato superzelenina může ohromit a jak ji zpracovat

Vaření

Podzimní tradice už přes 20 let

Dnes už ikonický podzimní nápoj Pumpkin Spice Latte uvedla poprvé na trh společnost Starbucks v roce 2003. Od té doby se stal neodmyslitelným symbolem přicházejícího podzimu. Podle NBC News se ho od jeho uvedení prodaly po celém světě stovky milionů šálků. Každý podzim se k Pumpkin Spice Latte vracejí nejen jeho fanoušci, ale i samotné kavárenské řetězce, které svou nabídku přizpůsobují sezónní poptávce. Do menu ho zařazují ale i menší lokální kavárny. Ty navíc často připravují vlastní varianty tohoto oblíbeného nápoje.

Klíč je v koření

Důvodem, proč si tento nápoj spojujeme právě s podzimem, spočívá v nezaměnitelné kombinaci vůní a chutí koření. Podle Davida Dukese, vedoucího týmu baristů stojících za vznikem Pumpkin Spice Latte, padla volba na tento název i proto, že koření hraje klíčovou roli při zvýraznění chuti dýně a zároveň podtrhuje chuť samotné kávy. Směs používaná v originálním receptu obsahuje především skořici, muškátový oříšek a hřebíček. Ingredience tak dohromady vytvářejí typické hřejivé aroma spojené s podzimem.

Reklama

Proustův efekt: vzpomínky skrz chuť a vůni

Podle studie The Proust Effect: Scents, Food, and Nostalgia publikované v roce 2023 jsou vůně a chuť silně propojené s vyvoláváním nostalgických vzpomínek. Výzkum vedený odborníky z Virginia Commonwealth University a College of Charleston ukázal, že vzpomínky vyvolané vůní nebo chutí bývají silnější a emocionálně nabitější než ty, které se pojí s jinými smyslovými podněty. Podle autorů navíc takové vzpomínky působí pozitivněji na naši psychiku, protože zlepšují náladu, posilují sebevědomí a vyvolávají pocit sounáležitosti či propojení s ostatními lidmi. Není tedy divu, že vůně dýně, skořice a hřebíčku dokáže během okamžiku vyvolat pocit útulnosti, bezpečí nebo návratu k oblíbeným podzimním rituálům. Nápoj tak pro mnohé už není jen kávou, ale spouštěčem příjemných vzpomínek i předzvěstí blížících se svátků.

Nostalgická chvilka doma

Jak působí tradiční podzimní vůně a chutě právě na vás, si můžete skrze Pumpkin Spice Latte otestovat i z pohodlí vlastního domova. Zhruba 150 ml mléka ohřejte spolu s dýňovým pyré a směsí skořice, hřebíčku a muškátového oříšku. Přidejte espresso, vše dobře promíchejte a na závěr nápoj ozdobte šlehačkou. Nejlepší je použít kvalitní smetanu a doma ji vyšlehat, vhodná je například vysokoprocentní smetana. Šlehačkovou čepici posypte směsí skořice a vanilkového cukru. Pak už se jen usaďte pod dekou a vnímejte, jaké pocity a vzpomínky ve vás tradiční podzimní chutě vyvolají.

Zdroj: NBC.comsciencedirect.com

