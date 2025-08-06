Kvíz: Zvládnete to ještě bez kalkulačky? Otestujte svou logiku i matematické myšlení

Máte rádi čísla, hádanky a logické výzvy? V našem matematickém testu si ověříte, jak dobře zvládáte počítání, logické uvažování i rychlý úsudek. Čekají na vás úkoly, které prověří nejen vaše znalosti, ale i schopnost přemýšlet pod tlakem. Uspějete?
Matematika je pro mnohé strašákem už od školních let, přesto ji využíváme v každodenním životě častěji, než si uvědomujeme. Ať už jde o výpočet slevy v obchodě, plánování rozpočtu nebo jen rychlý odhad času, bez základních početních dovedností se jen těžko obejdeme. Zajímá vás, jak jste na tom s logickým myšlením a schopností řešit jednoduché i záludnější úlohy?
V následujícím testu si můžete vyzkoušet, jak vám to pálí – bez pomoci kalkulačky a bez taháků. Některé úlohy prověří vaši pozornost, jiné zase schopnost rychlého úsudku. Nejde o klasické školní příklady, ale o otázky, které vás možná překvapí svou chytrostí. Tak co, máte na to?
Zdroj: Testy inteligence 2. díl, Martina Pohanová, Albert Lang (1999)