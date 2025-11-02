2. 11.
KVÍZ: Čeština bez milosti. Diktát, který odhalí všechny vaše slabiny

Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Myslíte si, že pravopis máte v malíčku? Tento kvíz vás možná vyvede z omylu. Připravili jsme diktát, který prověří i ty, kdo si ve škole z češtiny nosili samé jedničky. Zkuste si ho a zjistěte, jestli byste dnes před učitelkou obstáli bez červené propisky.

Čeština patří k nejkrásnějším, ale také nejtěžším jazykům na světě. I rození mluvčí si s ní někdy lámou hlavu – ať už jde o „i a „y, čárky ve větách nebo zrádná složená přídavná jména. Možná jste měli ze školních diktátů respekt, možná jste je milovali, protože jste chtěli dokázat, že pravopis máte v malíčku. Teď máte příležitost si to ověřit znovu.

Připravili jsme diktát, který prověří nejen vaše znalosti, ale i soustředění. Nejde o soutěž, spíš o malou nostalgickou výzvu – návrat do lavic, kde voněl inkoust a srdce bušilo při čekání na známku. Tak co, troufnete si?

