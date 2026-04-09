Maria Mandl, často nazávaná jako Bestie z Birkenau, se narodila 10. ledna 1912 v rakouském Münzkirchenu. Byla dcerou ševce Franze Mandla a Anny Streibl a vyrůstala na rodinné farmě společně se třemi staršími sourozenci. Její otec byl známý svým odporem vůči nacistické straně a byl členem Křesťansko-sociální strany.
Hrála si na Boha v pekle zvaném Auschwitz. Její konec byl stejně rychlý jako krutý
Maria Mandl patří k nejděsivějším postavám ženského personálu nacistických koncentračních táborů. Jako vrchní dozorkyně v Auschwitz-Birkenau se aktivně podílela na selekcích, týrání i organizaci smrti tisíců vězňů. Její jméno je spojeno nejen s brutálním zacházením, ale i s paradoxní vášní pro hudbu, kterou využívala k psychickému týrání obětí.
Počátky kariéry v koncentračních táborech
V roce 1938, po anšlusu Rakouska, Mandl odešla do Mnichova, kde se připojila k ženské pobočce SS. Její první nasazení bylo v koncentračním táboře Lichtenburg v Sasku, kde pracovala jako dozorkyně. V květnu 1939 byla převelena do nově otevřeného tábora Ravensbrück nedaleko Berlína. Zde rychle stoupala v hierarchii díky své brutalitě vůči vězeňkyním a v dubnu 1942 dosáhla hodnosti Oberaufseherin (vrchní dozorkyně).
Působení v Auschwitz-Birkenau
V říjnu 1942 byla Mandl převelena do koncentračního tábora Auschwitz II-Birkenau, kde převzala funkci vedoucí ženského tábora (SS-Lagerführerin). V této roli měla na starosti veškerý personál a vězeňkyně v ženských sekcích tábora. Byla známá svou krutostí a získala přezdívku „Bestie“. Mandl se aktivně podílela na selekcích vězňů určených k popravě v plynových komorách a byla zodpovědná za smrt tisíců žen a dětí.
Mandl měla zvláštní zálibu v hudbě a nařídila vytvoření ženského orchestru v Auschwitz, který měl hrát při různých příležitostech, včetně příchodů nových transportů a selekcí. Orchestr vedla polská hudebnice Zofia Czajkowska a později rakouská houslistka Alma Rosé. Mandl často vyžadovala, aby jí vězeňkyně hrály její oblíbenou árii z opery „Madame Butterfly“.
Útěk, zatčení a soud
V prosinci 1944, s blížícím se postupem Rudé armády, Mandl uprchla z Auschwitz a pokusila se ukrýt ve svém rodném městě. Její otec jí však odmítl poskytnout útočiště. Dne 10. srpna 1945 byla zatčena americkými silami a v roce 1946 předána polským úřadům. V listopadu 1947 byla souzena v Krakově během prvního Auschwitz procesu, kde byla shledána vinnou z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Byla odsouzena k trestu smrti a 24. ledna 1948 v krakovské věznici Montelupich popravena oběšením.
Maria Mandl je jednou z nejznámějších ženských postav spojených s nacistickými koncentračními tábory. Její činy a brutalita jsou dodnes předmětem historických studií a připomínek obětí holocaustu. Její role v Auschwitz a dalších táborech slouží jako memento hrůz nacistického režimu a důležitosti připomínání těchto událostí pro budoucí generace.