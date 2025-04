Dvořákovo nábřeží v Praze se promění v kouzelné místo plné velikonoční atmosféry

Největší řehtačka na světě, vodníci, historický kolotoč, velikonoční zajíci a pro ty nejmenší zábavná hra

Návštěvníci budou mít možnost vidět jedinečné atrakce, včetně impozantní velikonoční řehtačky o délce 4 metry. Na její zápis do Guinnessovy knihy rekordů byla podána žádost. Tato impozantní řehtačka se postará o pořádný velikonoční rámus, který podle tradice zahání zlé síly. Těšit se můžete také na setkání s tajemnými vodníky, kteří vnesou do oslav pohádkovou atmosféru. Děti si užijí historický kolotoč, který navodí atmosféru starých časů, a o víkendech se mohou zapojit do speciální hry o velikonoční dobroty.