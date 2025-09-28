„Ahoj, mám asi hloupý dotaz… Kde mít sex v téhle zimě, když doma to nejde a veřejné toalety mi přijdou odpudivé?“ – i na takové otázky reagovala populární rubrika časopisu Bravo. Odborníci Pavel Zemek, Pavla Zemková a Hana Fifková zde otevřeně odpovídali na dotazy teenagerů ohledně vztahů a intimity, témat, která byla tehdy ještě hodně citlivá. Nejčtenější část časopisu Láska, sex a něžnosti (později Láska, sex a trápení) se stala na přelomu 90. a 00. let naprostou novinkou – tak otevřený přístup se v časopisech pro mladé do té doby neobjevoval. Bravo navíc bez ostychu otevíralo zásadní otázky, jako byl například AIDS.
Odborníci přistupovali k mladým čtenářům bez mentorování a moralizování, brali jejich dotazy vážně a za klíčové považovali duševní i fyzické zdraví. Podle výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd bylo právě tohle důvodem, proč čtenáři brali odpovědi vážně – působily důvěryhodně i díky empatickému stylu. Jak v rozhovoru pro Radio Wave popsala tehdejší grafička Klára, redakce si dotazy nevymýšlela: „Každý si myslí, že jsme si to vymýšleli, ale není to pravda. Ze začátku opravdu do redakce chodilo denně deset nebo dvacet dopisů. Problém byl spíše s rubrikou Tenkrát poprvé, tam jsme si příběhy někdy museli opravdu vymýšlet.“
Německý původ a cenzura
Rubriku v původním německém Bravu proslavil sexuolog Martin Goldstein, známý pod pseudonymem Doktor Sommer. Už v 70. letech do redakce přicházely tisíce dopisů týdně, a tak vznikl celý tým, který se věnoval odpovědím. V roce 1972 ale narazil časopis na odpor cenzury – kvůli článkům o masturbaci mohla dvě čísla vycházet jen pro čtenáře starší 18 let.
Bravo založil novinář Peter Boenisch, který byl listem The Times označen za jednoho z nejvýraznějších poválečných žurnalistů. Stál i za deníkem Die Welt a bulvárním Bild. Německé vydání se na stáncích objevilo už v roce 1969, ale do Československa dorazilo až po revoluci.
Česká éra Bravíčka
První české vydání vyšlo 26. října 1991. Zpočátku se zaměřovalo hlavně na filmy a televizi, postupně se ale těžiště přesunulo k hudbě. Časopis bodoval nejen díky slavné rubrice o sexu, ale i plakátům hvězd, autogramům, barevným fotorománům a novinkám ze showbyznysu. Právě fotoromány ale bývaly kvůli topornému herectví a naivitě častým terčem posměchu.
Rok 2007 znamenal pro Bravo vrchol – šlo o nejčtenější časopis pro děti a mládež, prodávalo se kolem 62 tisíc výtisků každé číslo. Po roce 2010 se ale prodeje propadly, a i přes snahu o modernizaci (webové stránky, pořad Bravo TV na Óčku) si ho mladší generace nenašla. Poslední roky se průměrně prodalo jen asi 16 tisíc kusů. Po 24 letech tak vydavatelství Bauer Media v roce 2015 definitivně ukončilo jeho vydávání.
