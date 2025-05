Předpověď na červenec 2025

V aktualizovaném vydání své knihy Tatsuki popisuje vizi moře „vařícího“ jižně od Japonska v červenci 2025, což by mohlo naznačovat podmořskou sopečnou erupci. Tato událost by mohla vyvolat megatsunami, které by zasáhlo nejen Japonsko, ale i okolní země jako Tchaj-wan, Indonésii a Severní Mariany.

Dopad na cestovní ruch

Tatsukiho předpověď vyvolala vlnu obav, zejména v Asii. Cestovní kanceláře v Hongkongu a na Tchaj-wanu zaznamenaly pokles rezervací do Japonska až o 50 %, přičemž mnoho cestujících ruší své plány na návštěvu země. Čínské úřady dokonce vydaly varování pro své občany, aby byli při cestách do Japonska obezřetní kvůli možným přírodním katastrofám.