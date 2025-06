21 otázek, které zvládnou vyřešit jen ty nejbystřejší hlavičky. Máte logické myšlení?

Možná si pod pojmem „logické myšlení“ představíte chlapa v saku, co programuje kód, nebo puberťáka, který počítá Rubikovu kostku poslepu. Ale pozor – logické myšlení není jen doménou géniů. Je to schopnost, kterou používáme denně – a kterou může trénovat každý z nás.

Co je vlastně logické myšlení?

Logické myšlení je schopnost uvažovat jasně, strukturovaně a s rozmyslem. Nejde o to znát zpaměti matematické vzorce nebo chápat kvantovou fyziku. Jde o to umět rozpoznat souvislosti a vzorce, dojít ke správnému závěru na základě faktů, rozložit problém na menší části, nenechat se napálit manipulací nebo zkreslenou informací, zvládat rozhodování bez zbytečných emocí.

V praxi to znamená, že si třeba dokážete správně přečíst složení potravin a rozhodnout se, co koupit. Nebo poznáte, že nabídka „3+1 zdarma“ je jen přelakovaný trik na zvýšení ceny. Nebo včas odhalíte, že „dokonalý“ nový muž vám lže do očí.