Slepice jsou zajímavější, než si myslíte: Co jste o nich (asi) nevěděli

Slepice sní všechno…

Jsou všežravé a milují různé druhy potravy. Ale překrmování sladkostmi, pizzou nebo fast foodem vede k podobným problémům jako u lidí. Slepice dokážou spořádat i celé myši nebo hady a milují vykopávání hmyzu – čím větší, tím lepší. Prakticky cokoliv, co se jim vejde do zobáku, je potenciální potrava, obzvlášť pokud se to hýbe! Jde-li o jídlo, je také zajímavé, že ačkoli mají chuťové pohárky a dokážou vnímat hořkou, slanou a kyselou chuť, chybí jim receptory pro chuť sladkou a pálivou. To znamená, že je můžete klidně nakrmit chilli papričkami a slepice ani nemrknou.