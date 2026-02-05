Tento posun potvrzuje i sedmadvacetiletý Jan Mazáč, který se do suchého měsíce pustil letos poprvé. Rozhodl se tak na popud své kamarádky, která jej drží již sedmým rokem. „Motivovala mě tím, že dodržuje suchý leden už delší dobu jako jakousi ‚očistu‘ po svátcích a dobrý start do nového roku. A tím, že to drží, a já se k ní přidal, je to fajn vzájemná motivace, kdy se kontrolujeme a máme to jako společný cíl,“ říká Honza. Zkušenost ho podle jeho slov překvapila. „Asi se přidám i příští rok. Leden mi dává větší smysl než únor, s tím novým začátkem. V mojí partě už dnes není divné nepít, je normální se bavit o tom, proč člověk pije, nebo nepije,“ dodává. Zároveň ale přiznává, že se setkal i s prostředími, kde musel své rozhodnutí opakovaně obhajovat, a právě společenský tlak pro něj byl na celé výzvě nejtěžší.
Suchý měsíc už není jen únor: Mladí Češi si dávají pauzu od alkoholu čím dál častěji
Suchý únor se v Česku stal jednou z nejviditelnějších zdravotních výzev. Loni se do něj zapojilo více než 1,6 milionu lidí, tedy zhruba 22 procent dospělé populace. Z původní kampaně ale postupně vyrůstá širší trend. Stále víc lidí, zejména mladších, si dnes dává „suchý měsíc“ mimo oficiální výzvu – často už v lednu, po Vánocích, po zkouškovém období nebo po náročné společenské sezoně.
Studie publikovaná v roce 2025 v odborném časopise Journal of Mental Health Nursing potvrzuje, že alkohol je v mnoha společnostech silně zakořeněný v sociálním a kulturním prostředí a bývá vnímán jako „normální“, někdy dokonce očekávaná součást společenských kontaktů.
Co ukáže měsíc bez alkoholu
Zahraniční studie ukazují, že už měsíc bez alkoholu může mít měřitelné dopady. Nedávno publikovaný přehled výzkumů v odborném časopise Alcohol and Alcoholism poukazuje na pozitivní změny v oblasti spánku, hladiny energie i psychické pohody. Účastníci takových výzev často uvádějí lepší soustředění, stabilnější náladu a u části z nich se zlepšují i některé zdravotní ukazatele, například krevní tlak nebo funkce jater.
Podle adiktoložky Jiřiny Frnoch Majerové je právě forma krátkodobé výzvy pro mladé lidi přirozeně přitažlivá. „Formát suchého měsíce je pro mladou generaci srozumitelný a lákavý – není to nálepka, ale experiment. Pro část mladých už není důležité splnit jednu oficiální kampaň, ale spíš si bezpečně otestovat, jak na tom s alkoholem jsou. Suchý měsíc může fungovat jako zrcadlo – ukáže, jakou roli alkohol v jejich životě hraje,“ říká Frnoch Majerová. Důležitější, než samotná délka abstinence je podle ní sebereflexe. „Někdo cítí úlevu, jiný podrážděnost nebo silnou chuť pít. To všechno jsou důležité signály,“ vysvětluje adiktoložka.
Alkohol a rakovina: přehlížená souvislost
Česko se dlouhodobě řadí mezi země s nejvyšší spotřebou alkoholu v Evropě. Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti vypije každý obyvatel v průměru 9,4 litru čistého alkoholu ročně, což znamená zhruba 160 litrů alkoholických nápojů na osobu. Rizikově pije až 1,6 milionu lidí. Právě vysoká a dlouhodobá konzumace alkoholu přitom není spojena jen se závislostmi. Alkohol je prokazatelně karcinogenní látka, která se podílí na vzniku až sedmi typů zhoubných nádorů. Únor je zároveň měsícem, kdy si svět připomíná boj proti rakovině, i v tomto kontextu tak výzvy k omezení alkoholu nabývají na významu.
Tyto dopady se promítají i do každodenní praxe zdravotnických zařízení. Podle dat Všeobecné zdravotní pojišťovny je každý rok kvůli různým onemocněním způsobeným alkoholem hospitalizováno více než 10 tisíc pojištěnců. Nejčastěji jde o lidi v produktivním věku. „Loňský rok podle dat k listopadu skončilo na lůžku kvůli alkoholu přes 9,5 tisíce klientů. Dvojnásobně více se tyto hospitalizace týkají mužů a nejvíce problémů se objevuje mezi lidmi ve věku 35–45 let,“ říká Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči.
Pomoc nehledají jen závislí. Do ambulancí přicházejí i jejich blízcí
Do adiktologických ambulancí dnes podle Frnoch Majerové nepřicházejí jen lidé v těžkých stavech. Stále častěji vyhledávají pomoc ti, kteří fungují v práci i ve vztazích, ale chtějí si ověřit, zda je jejich pití ještě v bezpečné zóně. Významnou roli přitom hrají i blízcí. „Velká část lidí, kteří se na nás obracejí, přichází kvůli závislosti svého partnera, dítěte nebo rodiče. Jsou vyčerpaní, nevědí, kde pomáhají a kde už problém udržují,“ popisuje adiktoložka ze své každodenní praxe.
Adiktologická péče se proto dnes zaměřuje nejen na samotného uživatele alkoholu, ale i na jeho okolí. „Někdy je největší pomocí přijmout, že chování druhého nemohu řídit. Mohu ale pracovat se sebou, nastavovat hranice a být připravena poskytnout podporu, pokud se druhý rozhodne něco změnit,“ uzavírá Frnoch Majerová.
VIDEO: Votruba: Alkoholici si lžou. Myslel jsem si, že jsem něco víc než lidé na ulici
Zdroje: Autorský text, nielsen-admosphere.cz, vzp.cz, WHO, drogy-info.cz, Česká televize, tribune.cz