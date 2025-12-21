Přeskočit na obsah
Když se počasí neříkalo, ale oblékalo: nezapomenutelný televizní bizár TV Nova

Počasíčko je eroticko-meteorologický pořad televize Nova vysílaný v letech 1998–2004. Tříminutová relace se vysílala po 22. hodině.
Počasíčko je eroticko-meteorologický pořad televize Nova vysílaný v letech 1998–2004. Tříminutová relace se vysílala po 22. hodině.
Jana Harmáčková
Krátký pořad vysílaný po desáté večer, který s počasím souvisel jen velmi volně, se navždy zapsal do paměti diváků. Počasíčko na TV Nova bylo typickým produktem divokých devadesátých let – doby, kdy se testovaly hranice vkusu, odvahy i zdravého rozumu. Nahota, absurdní nápad a šokující provedení z něj udělaly fenomén, o kterém se mluví dodnes.

Pamatujete si ještě krátký pořad, který se objevoval na obrazovkách TV Nova po desáté večer a dodnes vyvolává pobavené i rozpačité reakce? Počasíčko patřilo k těm televizním experimentům, které mohly vzniknout jen v divokých devadesátkách – v době, kdy se české komerční televize učily, kam až mohou zajít, a internet byl pro většinu lidí hudbou budoucnosti.

Šlo o několikaminutovou „předpověď počasí“, která s meteorologií měla společné především datum vysílání. Hlavní roli zde totiž hrálo nahé lidské tělo, nikoli teplotní mapy.

Když se počasí neříkalo, ale oblékalo

Formát pořadu byl jednoduchý a zároveň natolik absurdní, že si ho diváci zapamatovali na celé dekády. Po úvodní znělce se na obrazovce objevilo okno s ženským jménem. Vzápětí se za ním objevila nahá postava, která – beze slov – začala postupně oblékat jednotlivé kusy oblečení. Podle toho, kolik vrstev si dotyčná oblékla, si měl divák domyslet, zda bude chladno, teplo, nebo něco mezi tím.

Šlo vlastně o strip­týz naruby. Čím horší počasí, tím více oblečení. Textová předpověď sice někde v obraze existovala, ale byla spíš do počtu – pozornost publika mířila jinam. Lidová tvořivost si navíc rychle našla vlastní název, který se v běžném vysílání samozřejmě nikdy neobjevil, ale o to víc zlidověl.

Ne vždy šlo jen o ženy

Mnozí diváci byli dlouhá léta přesvědčeni, že se v pořadu objevovaly výhradně ženy. Archivní zmínky a divácké vzpomínky ale ukazují, že tomu tak nebylo vždy. Výjimečně se za oknem objevil i muž, což vyvolalo spíš šok než nadšení. Jak jeden z pamětníků později uvedl v internetové databázi filmů a pořadů: „Nápad s nahou předpovědí byl vlastně vtipný – dokud nepřišel moment, kdy místo ženy nastoupil muž. To už taková zábava nebyla.“

Fenomén, který obletěl svět

Ačkoliv šlo o krátký, zdánlivě bezvýznamný pořad, Počasíčko se postupně dostalo i za hranice České republiky. Zahraniční média ho zmiňovala jako příklad postkomunistického televizního excesu, který by jinde těžko hledal obdoby. Pro mnohé bylo nepochopitelné, že se něco podobného objevovalo v celoplošném vysílání velké komerční stanice. Právě kontrast mezi seriózním názvem a obsahem z něj udělal kultovní bizár.

Krátká sláva a pozdější pokusy o návrat

Navzdory vysoké sledovanosti nemělo Počasíčko dlouhého trvání. Televizní klima se postupně měnilo, pravidla se zpřísňovala a podobné experimenty začaly narážet na kritiku i regulatorní omezení. Na přelomu tisíciletí se objevily pokusy na koncept navázat – například v rámci pořadu Red News, kde se moderátorky svlékaly při čtení zpráv. Tentokrát už ale nešlo jen o bezešpé divadlo. Kombinace nahoty a mluveného projevu byla náročnější, ne každá účinkující ji zvládla a celý formát působil spíš křečovitě než provokativně.

Red News
Red News
Foto: Archiv TV Nova

Proč si Počasíčko pamatujeme dodnes?

Počasíčko není jen laciná erotická kuriozita. Je to otisk doby, kdy se hranice vkusu teprve hledaly a televize zkoušela, co všechno si může dovolit. Pro jedny šlo o nevinnou zábavu, pro jiné o symbol úpadku, pro většinu ale o moment, na který se prostě nezapomíná. A možná právě proto se o něm dodnes mluví.

VIDEO: Desetiletý Storm se rozhodl svého páníčka podpořit při televizní předpovědi počasí.

Video: Aktuálně.cz

Zdroj: WikipedieBlesk pro ženySeznam Médiumcsfd.cz

