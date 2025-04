Zase ta záda! Co dělat, když bolí, jak bolestem předcházet a kdy vyhledat doktora?

Bolesti zad trápí tu a tam téměř každého z nás. Ať už jde o akutní bolesti způsobené špatným pohybem nebo chronické problémy vzniklé dlouhodobým přetěžováním, mohou výrazně ovlivnit kvalitu života. Naštěstí existuje řada metod, jak bolestem předcházet, zmírnit je, nebo je dokonce úplně odstranit. Jednou z moderních a účinných terapií, která se v posledních letech stále více prosazuje, je rázová vlna. Tato neinvazivní metoda využívá akustické vlny k léčbě bolesti a stimulaci přirozené regenerace tkání.

V grafice se podíváme na to, co se s bolestí zad dá dělat, kdy navštívit doktora i na moderní a neinvazivní metodu, která může mnohým pomoct. Neznamená to ovšem, že je vhodná pro každého. Podívejte se do grafiky.