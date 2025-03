A to není jen nějaká statistika – to je realita, která se nás dotýká. Pokud jste někdy přemýšleli, jak se náš životní styl mění a jak se naše děti stávají čím dál více náchylné k problémům s váhou, detaily jsou znepokojující. U dětí ve věku 13–17 let se od roku 1996 zvýšil podíl těch s nadváhou o celých 15 %. Dnes se tak s kily navíc potýká až čtvrtina nezletilých. Je to alarmující a zároveň i varovný signál, že naše zdraví je v ohrožení.