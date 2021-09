Nejužívanější dieta současnosti? Z počtu světových hashtagů vychází tři favorité

Britská pekárna, kavárna, fungující i jako on-line obchod s dorty, Jack & Beyond se rozhodla zjistit, jaká dieta je nejpopulárnější podle četnosti hasghtagů na Instagramu. Jak to dopadlo?

Lidé na Instagramu dokumentují všechny aspekty svého života, včetně jídelníčků a gastronomických trendů. Z toho důvodu se rozhodla britská společnost podle počtu hashtagů na této sociální síti vyhodnotit nejpopulárnější dietu.

Za účelem vytvořit komplexní seznam a následně žebříček populárních diet roku 2021 analyzovala cukrárna a pekárna Jack & Beyond lifestylové časopisy jako Women's Health, Health, Everyday Health nebo Good Housekeeping a vybrala 20 nejčastěji publikovaných diet, mezi něž se řadil například veganský jídelníček, raw dieta nebo flexitariánství, zahrnující všechny typy stravování s omezenou spotřebou masa.

Nejoblíbenější je keto dieta, oblíbený marketingový tahák

Na první příčce žebříčku se umístila keto neboli proteinová dieta. Hashtag #keto obsahovalo 10 307 137 příspěvků. Nutriční specialistka Iris Ledvina ale upozorňuje, že skutečná keto dieta není pro běžného člověka vhodná a dlouhodobě udržitelná. Tento typ stravování totiž postrádá vlákninu a některé důležité vitaminy a minerály.

"Je třeba uvést na pravou míru to, co je zcela mylně chápáno pod pojmem keto dieta. Ve skutečnosti se jedná o tukovou dietu. 80 procent hlavního příjmu pochází z tuků, jako je máslo, oleje, ořechy, sádlo, žloutky, a nikoliv z bílkovin, jejichž zdrojem jsou maso a ryby. Proteinů tato dieta obsahuje minimální množství a sacharidů maximálně 5 procent," vysvětluje odbornice.

Iris Ledvina upozorňuje, že spousta lidí jen na základě pojmu keto naletí na marketingové taháky firem, které takovou dietu nabízí, přitom ale o skutečné stravování ve stylu keto nejde.

"Keto dieta se už léta používá při léčbě neurodegenerativních onemocnění a těší se značnému úspěchu díky stabilizaci glykemické křivky, tedy hladiny krevního cukru. Zvláště dobré výsledky byly zaznamenány u dětí s poruchami pozornosti, ADHD nebo u Alzheimerovy choroby," vysvětluje odbornice na výživu.

Dieta podle našich předků je na druhé příčce

Na druhém místě se podle žebříčku oblíbenosti umístila paleo dieta s hashtagy ve více než 2 milionech příspěvcích. Lidé dodržující tento způsob stravování vyřazují ze svého jídelníčku zemědělské produkty jako obiloviny, luštěniny, pečivo, mléko, sýry a zpracovávané potraviny, či je alespoň omezují. Jedí zejména maso, ryby, zeleninu, ovoce, houby, ořechy a vejce.

"Paleo přístup může být pro někoho vcelku příjemný, střídmý a rozumný styl, který vychází z našich lokálních zdrojů a podmínek, tudíž lze dodržovat dlouhodobě. Ale stejně tak jako někomu tento přístup může sedět, jinému nikoliv," upozorňuje Iris Ledvina.

Dodává, že se setkala s řadou klientů, kteří žili v domnění, že "jedou paleo", přitom ale vycházeli z mylného výkladu této diety. "Jedna z klientek byla schopna sníst půl velkého melounu, protože je to ovoce a v paleo se přece ovoce může. To je ale špatně. Chceme se nechat inspirovat co nejjednoduššími a nejzákladnějšími přístupy, které vychází od našich předků. Myslíte si ale, že měli k dispozici pětikilový sladký meloun?"

Hlavní přínos této diety Iris Ledvina shledává v absolutním vyloučení ultrazpracovaných potravin, jako je fast food, sladkosti, perlivé slazené nápoje a jednoduché cukry.

Veganskou dietu je důležité dobře nastavit

Třetí místo obsadila veganská dieta, vyřazující z jídelníčku stravu živočišného původu, s označením v 778 256 případech. "Ve své praxi jsem se setkala s klientkami, které se stravovaly rostlinně, přitom měly potíže se zdravím a nadváhou. Při nevhodně nastavené veganské dietě strádá nejen tělo, ale i nervový a hormonální systém. Věřím ale, že ji lze u dospělého člověka nastavit tak, aby poskytovala potřebné živiny," komentuje Iris Ledvina.

Udává, že datováno od prvních dochovaných pozůstatků našich předchůdců, žádný z kmenů nebo národů nebyl za celou historii zcela veganský. "Ano, někteří měli v jídelníčku převahu rostlinné stravy, ale vyplývá z toho, že ortodoxní veganský přístup není pro člověka přirozený. A to včetně moderních výdobytků vysoce zpracovaných náhražek masa za použití mnoha technologických procesů, aditiv a geneticky modifikovaných či vyšlechtěných plodin," míní Iris Ledvina.

Nutriční odbornice doporučuje flexitariánství

Čtvrtá se umístila alkalická dieta vyrovnávající příjem kyselých a zásaditých potravin. Mezi povolené suroviny patří ovoce a zelenina, ořechy, luštěniny a produkty vyrobené ze sóji. Pátou příčku získala středomořská dieta bohatá na zeleninu, ovoce, ořechy, luštěniny, cereálie, ryby a nesaturované tuky jako olivový olej. Většinou tato dieta zahrnuje nízký příjem masa a mléčných výrobků. Následovala Atkinsonova dieta, raw, vegetariánství, flexitariánství a dieta DASH.

"Nejvíce se přikláním k flexitariánství. Pár hesly bych tento směr popsala jako minimalismus, udržitelnost, přírodní zdroje, střídmost, přirozenost, lokálnost, všežravec, ekologie, etika, kvalita a ohleduplnost. Myslím, že tento přístup by naší planetě skutečně pomohl a dokázal by uzdravit populaci z většiny nejznámějších onemocnění, jako je diabetes typu II, obezita, vysoký krevní tlak, cholesterol nebo infarkt," uzavírá odbornice.

