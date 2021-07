Konzumace masa mění náš tělesný pach. Může přilákat ženy i ukázat kvalitu genů

V našem přirozeném pachu je uloženo velké množství psychologických i biologických informací. Můžeme díky němu rozpoznat, že budeme s vybraným partnerem mít dobrý sex, zdravé děti, a také to, zda je single, nebo ženatý. Přesto svůj tělesný pach uměle překrýváme nebo na ukazatel přírody neklademe takový důraz. Měli bychom zase začít dbát na to, co nám "přeletí přes nos"?

Tělesný pach může prozradit leccos jak o našem zdraví, tak o způsobu stravování. Zatímco odér cholery je sladký, akutní diabetes může zapáchat jako hnijící jablka. Mehmet Mahmut, psycholog zaměřující se na lidské vůně z australské Macquarie University, například přišel na to, že čím více masa daný jedinec konzumuje, tím příjemnější je jeho pach.

Mužům pak ženy voní více během folikulární fáze menstruačního cyklu, tedy v období, kdy jsou nejvíce plodné. Přesný opak pak nastává během menstruace. Takové pachové rozlišení bylo užitečné pro naše předky k rozpoznání toho, která členka kmene je vhodná kandidátka k reprodukci.

Pach jako genetický ukazatel

Zatímco se může náš tělesný pach měnit v závislosti na jídelníčku a zdraví, z velké části je dán genetikou. Je natolik specifický a lidský čich zase natolik přesný, že lidé dokázali v jednom výzkumu z několika trik vybrat a spárovat ta, která patřila dvojčatům. "Toto poznání je důležité. Ukazuje, jak geny náš pach ovlivňují. Z toho plyne, že jsme možná schopni detekovat genetické informace o lidech právě čichem," vysvětluje Agnieszka Sorokowská, psycholožka a odbornice na čich z Varšavské univerzity.

Podle Sorokowské a jejích kolegů si dokonce vybíráme kosmetiku podle geneticky stanovených preferencí. A takový výběr probíhá rovněž na nejzákladnější biologické rovině. V jedné studii měly ženy ohodnotit trika náhodných mužů podle příjemnosti jejich vůně od jedné do deseti. Jejich výběr odpovídal vzorci, kterému se říká rozdílnost v HLA (human leukocyte antigen).

HLA je skupina proteinů, jež pomáhá našemu imunitnímu systému rozpoznat naše buňky od cizích - a tedy potenciálních patogenů. Každý člověk má profil HLA jiný, přičemž jeho podobnost se zvyšuje s příbuzenským vztahem. Z genetického pohledu je tak výhodnější mít dítě s někým, kdo má jiné HLA. "To znamená, že budou mít vaše děti lepší rezistenci vůči nemocem," vysvětluje Sorokowská. Ve zmíněném výzkumu z roku 2018 ženy umístily na první příčky trika mužů s nejodlišnějším profilem, na poslední místo zase s tím nejbližším. Z toho vyplývá, že byly schopné identifikovat a preferovat muže ve shodě s genetikou.

Konkrétní mechanismus, který stojí za tím, že největší rozdílnost HLA vede k nejpříjemnější vůni, zatím není známý. "Předpokládá se, že HLA produkuje určité látky, které tráví naše kožní bakterie. Ty pak produkují určitý zápach," říká Sorokowská.

Čím lepší vůně, tím víc sexu

Přesto to vypadá, že se při výběru partnerů vůní neřídíme. Studie, které se účastnilo téměř 3700 sezdaných párů, ukázala, že se pravděpodobnost, že lidé skončí s partnerem s odlišným HLA, nelišila od náhody. Možná tak v reálném životě preferujeme určité pachy a možná je za tím genetický důvod, při výběru manžela či manželky na ně ale příliš nedáme.

Sorokowská nicméně poukazuje na jiný důležitý výsledek výzkumů. Ačkoliv HLA neovlivňuje naši volbu partnera, má vliv na pohlavní život. Páry, které vykazovaly vysokou rozdílnost v HLA, uváděly větší sexuální uspokojení a také silnější touhu mít děti. Toto spojení vědci zaznamenali ve větší míře u žen. Ty respondentky, které měly za partnery muže s podobným HLA, potvrdily nižší satisfakci v obou oblastech. I když se podobná evidence objevila v několika studiích, podle vědců přesto nemusí být průkazná.

Protože v přírodě samičky investují jako matky do výchovy dětí mnohé úsilí, uvědomují si, že takovou investici nechtějí ztratit spářením s geneticky podřadným samcem. Samice je ve volbě náročná a hledá vodítka, jež jí o kvalitě případného otce potomků napoví. To je důvod, proč jsou samci v přírodě často barevní, v rámci námluv tancují nebo zpívají písně - prokazují tak svou genetickou kvalitu.

V baru už jen po čichu? Single muži mají silnější odér

Výsledky studií ukazují, že jsme pouze podle čichu schopní identifikovat, zda je druhá osoba neurotická. Když výzkumníci ukázali respondentům také fotografie daných jedinců, zmátlo je to a nebyli ve svém úsudku tak přesní. "Přitom čich je mnohem preciznější. Neurotického člověka nejsme schopní rozpoznat jen podle tváře. Takové poznání je ale méně obtížné a často prostě děláme to, co je jednodušší," dodává Sorokowská.

V rámci jiného výzkumu přinesly do laboratoře trika svých mužů vdané i single ženy (ty byly jejich platonických lásek), které výzkumníci smíchali dohromady s dalšími triky. Žádný zdrcující důkaz, že by vdané ženy umístily oděv svého manžela na první místo, se nekonal. To podle Mahmuta znamená, že si ženy za životní partnery nevybírají jedince, kteří jim nejvíce voní.

V samostatné studii Mahmut následně poukázal na to, že vůně "cizinců" byla silnější než ženatých mužů. To může mít podle něj za následek spojitost mezi hladinou testosteronu a pachem. "Víme, že s věkem hladina testosteronu klesá. Úbytek může být způsoben charakterem života ženatého muže. Výsledky několika výzkumů ukazují, že zadaní muži, a ještě více otcové, mají nižší hladinu testosteronu než bezdětní a svobodní jedinci."

Reálný život je jednoduše příliš složitý na to, abychom mohli dát jen na čichové informace. "Pokud je vaším jediným zájmem najít partnera s dobrými geny, pak rozhodně věnujte pachu velkou pozornost. Pro většinu lidí to ale dnes už není ve vztahu ta nejdůležitější věc," uzavírá Sorokowská.

