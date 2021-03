Žádné počty kalorií, ani omezení. Systém stravování trenéra slavných budete milovat

Již dvacet let se Magnus Lygbäck, osobní trenér a výživový poradce, řídí vlastní filozofií stravování, kterou považuje za nejlepší. Své rady předává dál hollywoodským hvězdám, které na něj nedají dopustit. Alicii Vikanderové pomáhal se připravit na náročnou roli ve filmu Tomb Raider, Gal Gaodotové zase koučoval pro lepší kondici pro roli superhrdinky Wonder Woman. Pod svým odborným dohledem měl také Bena Afflecka a spolupracoval také s Katy Perry nebo Harrym Stylesem. Jeho unikátní princip stravování ale nadchne i obyčejného člověka, který by rád zhubl, nabral svalovou hmotu a přitom se nechce vzdát svých oblíbených pokrmů.

Lygdbäck se primárně snaží o to, aby jeho klienti jedli správně tak, aby dosahovali svých cílů. Jeho přístup k výživě je unikátní a jednoduchý zároveň. Nazývá se 17/20 a nezahrnuje žádné počítání kalorií, žádné zákazy toho, co se nesmí jíst, a také žádné extrémní restrikce. Každé čtyři dny můžete jíst tři jídla podle vašich preferencí.

Lygdbäckova systémová filozofie je založena na tom, že sedmnáct jídel z dvaceti by měla splňovat konkrétní kritéria - měla by se skládat z dobrého zdroje bílkovin, dobrých tuků a pomalých sacharidů, jako je například oves, rýže, celozrnný chléb nebo brambory. A k tomu velká dávka zeleniny. Zbývající tři jídla mohou být dle vaší volby, abyste si "užili života".

Jídlo jako součást životní radosti

"To znamená, že si můžete dát těstoviny, povečeřet se svými přáteli jídla z restaurace nebo si dopřát dezert či skleničku vína," přibližuje svůj stravovací systém švédský kouč, který momentálně s rodinou žije v Kalifornii. Také doporučuje čtyřdenní cyklus po pěti jídlech, to znamená tři hlavní jídla a dvě svačinky.

Díky práci se slavnými herci, kteří se musí kvůli filmové roli dát rychle do formy, přišel na to, že počítání kalorií nebo složení makronutrientů nikam nevede. Pokud ovšem sledovat stavbu svých jídel přece jen toužíte, trenér hvězd doporučuje mít v jednom jídle 30 až 40 procent z celkového příjmu zastoupeny bílkovinami, zbytek by měly tvořit sacharidy a tuky.

Dlaň jako nejlepší odměrka

Jak odměřit ty správné porce jídla? Podle Lygdbäcka je nejjednodušší se řídit velikostí dlaně, která dokáže určit nejlepší množství všech složek. "Na oběd a večeři dávám hrst proteinu, hrst tuků či sacharidů nebo kombinaci obého a dvě hrstky zeleniny," komentuje známý výživový kouč.

Zatímco někteří trenéři celebrit a transformační kouči tvrdí, že je třeba drasticky snížit příjem kalorií a vzdát se oblíbených jídel, aby došlo k úbytku na váze a formování těla, Lygdbäck zaujímá udržitelnější přístup. "Existuje tolik diet a tolik dezinformací, že pak lidé nevědí, co mají dělat," tvrdí. "Vidím pak mnoho lidí, kteří dělají jen zkratky, aby dosáhli toho, co chtějí, ale přitom udělají tolik špatných věci a jsou pak nešťastní."

Očištění reputace diety

Podle Lygdbäcka je třeba pracovat na rovnováze a štěstí. "Proto jsem vyvinul tento systém," vysvětluje trenér, který svůj systém používá přes dvacet let.

"Miluju jídlo, miluji dobrou sklenku vína, a myslím, že bychom si měli užít jídlo jako důležitou součást života," podotýká známý trenér a výživový kouč. "Nevěřím v omezování, snižování počtu porcí a tvrzení lidem, že nesmí něco jíst."