Byl to ten nejhorší námět na knihu. Napsal o dýchání, z díla se stal bestseller

„Nejsem dechový terapeut ani guru,“ upozorňuje mě hned na začátku rozhovoru americký spisovatel a novinář James Nestor, který je autorem bestselleru Dech. Sálá z něj klid podobný tomu, který vyzařují lidé napojení na své tělo a ano - dech.

Nestor měl několik let respirační problémy, a to i přesto, že sportoval, spal osm hodin denně a jedl zdravě. Lékaři mu jako léčbu toho, že se nemůže pořádně nadechnout a vydechnout, nabízeli antibiotika, on chtěl ale zjistit, zda existují preventivní metody, jak své potíže zmírnit. Výsledkem jeho zkoumání je kniha, která staví na vlastních experimentech a výsledcích výzkumů, potvrzující, že správné dýchání nosem je umění, na které jsme tak trochu zapomněli.

Když jste se před deseti lety rozhodl psát knihu o dechu, jaké byly reakce okolí?

Když jsem o tomto nápadu řekl své agentce, odpověděla, že to je ten nejhorší námět na knihu, který kdy slyšela. Viděla před očima ty tuny už vydaných new age knih s mráčky na obálce. Nevěřila, že existují tisíce vědeckých výzkumů o dýchání. Ty jsem jí i svému editorovi postupně během let přinášel s tím, jak jsem se stále čím dál více do tématu nořil a potkával zajímavé lidi, kteří dech a jeho účinky zkoumají. Podle toho jsem i knihu několikrát přepisoval, vzniklo asi pět verzí.

Vnímáte jako paradox, že dech - přirozený lidský proces - a práce s ním jsou pořád vnímány jako něco alternativního, ezoterického?

Ano, přesně s tímto názorem jsem se setkával. Mí přátelé a kolegové vědečtí novináři mi říkali, že dýchání je nevědomá aktivita a že jsou příznivé účinky následkem placebo efektu. Já jsem tomu také věřil do chvíle, než jsem začal navštěvovat respiračního terapeuta a dělat freediving. Pro freedivery není dýchání jen podvědomou a automatickou činností. Dokážou své plíce zvětšit o několik procent, zadrží dech na osm minut a při potápění zpomalí své srdce na sedm úderů za minutu. Pochopil jsem, že dech je síla a lék. Zkuste si malý, jednoduchý experiment - dejte si ruku na srdce a dýchejte pomaleji. Váš tep se zpomalí, zklidníte se. Jaký pak může mít efekt na naše tělo taková změna dýchání za týden, měsíc nebo za rok?

Když jsem dýchal nosem, chrápal jsem devětkrát méně

Ve své knize prezentujete výsledky výzkumů, podle nichž je možné tím, že změníme styl nadechování a vydechování, zmírnit či odstranit moderní nemoci jako astma, úzkosti, ADHD nebo lupénka. Jaké jsou tedy zásady správného dýchání?

V první řadě je důležité zavřít ústa a dýchat nosem. Tělo není stavěné na dlouhodobé zpracovávání syrového vzduchu ústy ve dne a v noci. V knize jsem dělal experiment, kdy jsem dýchal jen ústy, a už po pouhých 240 hodinách mi stoupla hladina stresových hormonů, což naznačovalo, že bylo mé tělo pod velkým fyzickým i psychickým tlakem.

V noci jsem se pravidelně dusil v návalech spánkové apnoe a chrápal jsem. Když jsem dýchal jen nosem, chrápal jsem devětkrát méně než ve fázi dýchání ústy. Chrápání nám může připadat jako normální jev, ale není. Pro naše zdraví a tělo opravdu není dobré, když každou noc bojuje o to, aby mohlo dýchat. V noci má tělo odpočívat a získávat energii na další den. A to je jen jeden fakt z mnoha. Dokonalý dech by pak měl mít v klidovém režimu nádech a výdech dlouhý 5,5 vteřiny. Než dělat dechová cvičení dvakrát denně je mnohem zdravější pracovat na tom, abyste dýchali 25tisíckrát denně.

Pravidelná ranní cvičení jsou dobrá pro to, abyste takový dech začali používat rutinně během celého dne. Začněte klidně na třech sekundách a uvidíte, jak se budete postupně zlepšovat.

Na stránkách své knihy Dech také popisujete, že je dobré si pro správné dýchání nosem na noc zalepovat ústa…

Někomu to může připadat hloupé nebo trapné, ale mně přijde mnohem trapnější pohled na někoho, kdo chrápe se zalomenou hlavou nebo v takové míře, že druhá osoba musí jít spát do vedlejší místnosti. Stačí velmi malý kus lepivé látky, kterou si zafixujete rty uprostřed. První dny je to opravdu nepříjemné, ale postupně si na to zvyknete. Já takto spím každou noc.

Úplný výdech je první krok zdravého dýchání

Spousta lidí se domnívá, že je důležité především se pořádně nadechnout. Vy ale zdůrazňujete důležitost výdechu, proč?

James Nestor Americký publicista a spisovatel. Jeho články se objevují v The New York Times, Scientific American, The Atlantic a dalších médiích. Spisovatelsky debutoval knihou Deep (Hluboko 2014) o fenoménu freedivingu, potápěčích a dechových technikách, za niž získal několik cen. Mezinárodní bestseller Dech (2020) je jeho poslední kniha. Žije v San Franciscu.

Většina z nás při dýchání využívá jen nepatrný zlomek kapacity plic, takže dýcháme častěji a získáváme paradoxně méně. Úplné vydechování nezní moc převratně, ale málokdy ho skutečně děláme.

V knize zmiňuji amerického dirigenta a specialistu na dýchání Carla Stougha, který učil své klienty prodlužovat výdechy. Jeho pacienti s nevyléčitelnou rozedmou plic se téměř zcela uzdravili, astmatici se zbavili záchvatů a olympijští běžci vyhrávali zlato. Výdech je jeden z prvních kroků zdravého dýchání - prodlužte dech, rozpohybujte bránici a zbavte se starého vzduchu předtím, než vdechnete nový. Správná dechová vlna má vliv na cirkulaci krve a práci lymfatického systému, který je nedílnou součástí imunitního systému.

Jakou máte „dechovou rutinu“?

Ráno dělám 10 až 15 minut dechové cvičení. Cítím, když ho vynechám. Ne že bych pak měl strašný den, ale je jiný. Je to jako když ráno cvičíte půl hodiny jógu. Ovlivní vaše vnímání stresu, jak se soustřeďujete, jak se pohybujete a jak myslíte. Nejraději mám intenzivní dechové techniky kundalini jógy, kterým je podobná například Wim Hofova metoda. Je to skvělý způsob, jak ráno probudit tělo, nastartovat cirkulaci krve i práci všech orgánů. Získáte pocit extrémní energie, síly a čisté hlavy. Ale pozor, nemůžete do toho jen tak skočit, musíte postupně.

Svůj dech sleduji pravidelně během dne. Není to jen jedna nebo dvě věci, které dělám, ale celý komplex. Vím, jak dýchat, když cvičím, chodím, když potřebuji získat energii nebo se naopak uspat.

Během lockdownu mě dechové techniky opravdu zachránily. Nemohl jsem vycházet z domu a zrovna vyšla moje kniha Dech, takže jsem měl přes Zoom šest rozhovorů denně. Jsem za to samozřejmě vděčný, ale mezi rozhovory jsem neměl pauzy, ztrácel jsem pozornost, až jsem postupně nevěděl, co říkám. Dýchání byl prostředek, který mě každé ráno ukotvil, uklidnil, byl to způsob relaxace.

Je bizarní, že se během pandemie nemluví o dýchání nosem

Existuje nějaké jednoduché, rychlé dechové cvičení pro lidi trpící úzkostmi?

V současné době například používám techniku amerického neurovědce ze Stanfordovy univerzity Andrewa Hubermana. Ten zkoumá efekt dechových technik na lidi s úzkostnými poruchami a během několika posledních měsíců se stal ve Spojených státech superstar. Postup je následující: dvakrát se velmi rychle za sebou nadechněte a pak jemně a zcela vydechněte, výdech nechte sklouznout dolů, nedávejte do něj žádné úsilí. Toto udělejte čtyřikrát po sobě. Je to skvělý způsob, jak se zklidnit a uvolnit, já tohle používám například v letadle. Jako každá metoda nemusí spravit všechny vaše problémy, ale rozhodně vytvoří základ k lepšímu fyzickému, mentálnímu i respiračnímu zdraví.

Změní podle vás koronavirová pandemie vnímání důležitosti správného dýchání?

Myslím si, že ano. Lékařské organizace vytvářejí návody, jak mají lidé dýchat, když se nakazí covidem-19, a jaká mají dělat dechová cvičení pro rehabilitaci z onemocnění. Na předních vědeckých institucích i univerzitách probíhají v současné době zajímavé výzkumy. Když pandemie začala, přišlo mi naprosto bizarní, že nikdo nemluvil o preventivních opatřeních týkajících se způsobu dýchání. Nikdo neupozorňoval na to, že je důležité dýchat nosem, a to i v rouškách. Právě nos je vybaven tak, aby nás ochránil před škodlivými vlivy, je v něm první ochranná bariéra před viry a bakteriemi. Jen se podívejte, kolika lidem se v hromadné dopravě rouška pohybuje sem a tam tím, jak dýchají pusou.

Jakými kroky má člověk, který se nikdy svým dechem nezabýval, začít?

Bude to znít jednoduše a hloupě, ale prvním krokem je začít si všímat toho, jak dýcháte. Když na dech zaměříte pozornost, uvědomíte si, že to děláte špatně. V rámci experimentu jsem byl během pracovního dne napojený na přístroje a zjistil jsem, že občas zadržuji dech na 30 sekund a vůbec si to neuvědomuji. A takto zadržuje dech podle amerického Národního institutu zdraví 80 procent pracovníků v kanceláři. Začněte si všímat, že dýcháte pusou, málo vydechujete… Úžasné je, že zlepšování způsobu dýchání nemá limity, můžete jít stále dál. Ano, je to asi nudné. Přál bych si, aby v dýchání bylo více magie. Ale to, že je něco jednoduché, neznamená, že to není silné a účinné.

