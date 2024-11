Vondráčková utnula spekulace o vztahu: Proč její přítel chybí na StarDance?

Zatímco jiné hvězdy StarDance mají na sobotních přímých přenosech Stardance pravidelnou podporu svých blízkých, Lucii Vondráčkové zbývají jen oči pro pláč. Ani na jednom z živých přenosů se neobjevil její současný partner, Zdeněk Polívka. Může to znamenat, že mají problémy ve vztahu nebo snad dokonce nejsou spolu?

"Prý teď budou všude psát, že jsme se rozešli"

Vondráčková však spekulacím rychle udělala přítrž. Na sociální síti Facebook zveřejnila post se společnou fotografii se Zdeňkem a přidala vzkaz, ze kterého je zřejmé, že jsou stále spolu a jejich vztah je v pořádku. "Prý teď budou všude psát, že jsme se rozešli. Tak jsme se se Zdeňkem dohodli, že je necháme. Ať si píšou. Třeba vznikne nějaká fajn beletrie," napsala.

Společně s Polívkou se ještě pod příspěvkem bavili nad tím, co všechno prý na jejich adresu vznikne za drby.

Vypadá to, že dvojice spekulacím nevěnuje pozornost. Jen oni dva vědí, jak to mezi nimi skutečně je, a raději si svůj vztah užívají v soukromí. Vondráčková navíc vysvětlila, proč na StarDance v publiku nikdy nikoho nemívá. "V divadle i na StarDance chodí má rodina a všichni, které mám ráda, na generální zkoušky. Nechtějí být ale na kamerách. Ani mé děti, ani Zdeněk, ani rodiče," odhalila pro eXtra.cz.