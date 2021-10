Strach před nákazou koronaviru dopomohl lidem k lepšímu sexu, tvrdí nová studie

Pandemie měla zásadní dopad na partnerské vztahy. Nová studie přichází s výsledky, které ukazují, že strach z onemocnění koronavirem mohl mít ve skutečnosti pozitivní dopad na sexuální život párů.

Psychologové z Lisabonské univerzity a Kinseyho institutu v Indianě zkoumali 303 dospělých osob v partnerském vztahu a zjistili, že "změna životního stylu byla spojována s pozitivní sexuální touhou u těch dotazovaných, kteří zažívali velký strach z nákazy covidem-19, oproti těm, kteří se jej příliš neobávali".

"Respondenti pociťovali pozitivní změny v intimním životě a chtěli s partnerem trávit čas. Tato studie ukazuje důležitost a specifika romantických vztahů ve stresových situacích jako koronavirová pandemie. Vidíme spojení mezi sexuální touhou, osobním a celkovým blahobytem," píší autoři studie, David Rodrigues a Justin Lehmiller ve svém textu.

Výsledky jsou v rozporu s výzkumem z roku 2020, podle kterého pandemie způsobila celkový pokles v sexuální touze. V loňském výzkumu více než polovina z 1559 respondentů uvedla, že okolnosti související s novým typem koronaviru měly negativní dopad na jejich intimní život. Na druhou stranu druhá polovina - sexuálně aktivních - dotazových byla podle výsledků v posteli dobrodružnější. Každý pátý účastník uvedl, že "rozšířil svůj repertoár o nové aktivity". Mezi ty patřilo zkoušení nových pozic, sdílení fantazií a sex po telefonu.

Jak se píše v letošní studii dvou psychologů, i "navzdory drastickým životním změnám, lidé v intimní sféře neztrácí kreativitu". S tím souvisí také to, že jedinci i páry o to výrazněji přesunuli svůj sexuální život do virtuálního světa. V únoru do on-line prostředí vstoupily také i tzv. swingers kluby. Na jejich akce se připojovali lidé z celého světa a nahrazovali si tak intimitu, která jim v době pandemie scházela a na kterou by jinak neměli odvahu.

Mohlo by vás zajímat: Mám klienty závislé na pornu i seznamování. Karanténa párům ale i prospěla (22. 5. 2020)