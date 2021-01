Ukazatel spokojenosti ve vztahu v pandemii? Emoční blízkost. Kdo ji nemá, rozejde se

Podle odborníků pandemie koronaviru nezanedbatelně zasáhla do mnoha životních oblastí včetně sexuálního života a partnerských vztahů. Situaci v Česku sledovali vědci z Laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie z Národního ústavu duševního zdraví, kteří od dubna do července prováděli dotazníkový on-line průzkum. Studie se zúčastnilo celkem 2500 dobrovolníků ve třech oddělených částech vždy s měsíčním odstupem.

Emoční blízkost mezi partnery

"Za jednu z nejdůležitějších věcí považuji odhalení toho, jak významnou roli hraje v partnerských vztazích emoční blízkost mezi partnery během pandemie nebo podobných krizí," říká Leona Plášilová, která se podílela na vzniku nedávného šetření.

Podle jejích slov se naměřená emoční blízkost mezi partnery projevila jako zásadní ukazatel partnerské spokojenosti a soudržnosti. "Lidé, kteří dosahovali vyšších hodnot emočního napojení na partnera, byli během pandemie méně ohroženi poklesem spokojenosti nebo vzájemnými konflikty," doplňuje odbornice.

Větší touha po sexu, motivace k seznamování

Zjednodušeně by se proto dalo říci, že jedním z nejlepších protektivních faktorů během složitého období a strachu z neznámého onemocnění byla pro účastníky výzkumu láska. Lidé, kteří karanténu trávili po boku stálého partnera, uváděli, že se cítili více spokojení než nezadaní respondenti. Ti podle studie projevili mnohem větší motivaci najít si vhodný protějšek oproti době před pandemií. Během výzkumu se přesto nepotvrdilo, že by singles častěji navštěvovali on-line seznamky nebo více konzumovali pornografii.

Zadaní i nezadaní respondenti rovněž přiznali, že v době, kdy museli kvůli vládním opatřením zůstat v domácí izolaci, pociťovali větší sexuální touhu. Uvedlo to 42 % dotázaných, přičemž 16 % lidí vnímalo sníženou potřebu sexuálních kontaktů a 41 % nezaznamenalo žádnou změnu.

To se liší od zahraničních studií, v nichž dotázaní buď změny v této oblasti nepociťovali, nebo se jim chuť na milování naopak snížila.

Čechy stresoval jejich partner

Proč jsou výsledky českého výzkumu odlišné od šetření z jiných států, je pro tým výzkumníků v tuto chvíli nejasné. "Zatím pro to konkrétní vysvětlení nemáme. Může to být ale z čistě metodologických příčin, do výzkumu se zapojovali lidé dobrovolně, a vzorek tudíž není reprezentativní, což může v důsledku některá data zkreslit. Je také možné, že do studie se hlásili lidé právě proto, že cítili větší touhu a tohle pro ně mohl být způsob, jak se se svými pocity někde svěřit," podotýká Leona Plášilová.

Jedním z důvodů, proč se lidé během jarní karantény tolik nevěnovali sexu, byl čas strávený s partnerem. To, že někteří lidé najednou zůstali zavření doma s partnerem, na ně paradoxně působilo jako stresový faktor, který se následně promítl do jejich spokojenosti ve vztahu i sexu.

"Domníváme se, že jedním z důvodů mohlo být omezení prostoru pro realizaci sexuálních aktivit. Děti nechodily do školy, společenské vyžití bylo omezené, takže většina členů rodiny opravdu zůstávala dlouhodobě doma bez možnosti trávit chvíle o samotě," doplňuje Plášilová.

Najednou sama ve vztahu

Stručně řečeno, ponorkové stavy, k nimž mezi některými partnery mohlo po čase docházet, sexu dvakrát nepřály. To byl případ i pětatřicetileté Kláry, která si přeje zůstat v anonymitě.

"Před pandemií jsme se s manželem milovali jednou nebo dvakrát týdně. Když jsme ale na jaře museli zůstat doma, včetně našeho tříletého syna, náš sexuální život se víceméně zastavil. Musím říct, že zprávy o koronaviru v médiích pro mě byly opravdu děsivé, a zároveň jsem se od nich nemohla odtrhnout. Manžel začal pracovat z domova a během krátké doby se hodně uzavřel do sebe. Sice jsme si povídali o současné situaci a řešili nákupy nebo úpravy v domě, ale jinak jsem měla pocit, že jsem v našem vztahu zůstala sama," popisuje žena.

Skutečnost, že partneři spolu dočasně přestanou intimně žít, podle vztahové koučky a terapeutky Lucie Mucalové ještě nemusí nutně znamenat hlubokou partnerskou krizi. "Nikdo by si to hlavně neměl dávat za vinu. Důležité je promluvit si s partnerem a hledat i jiné varianty, jak spolu fungovat. Nacházíme se v době, kdy je narušený náš rodinný i pracovní režim," podotýká odbornice. Lidé by měli zkusit přijmout fakt, že současná situace není jednoduchá a každý svůj stres a napětí ventiluje jiným způsobem. Vhodné je najít si čas pro sebe, zavřít se v místnosti nebo jít na procházku, a tak si vzájemně odpočinout od dalších členů rodiny.

Kuchařky, uklízečky i učitelky

Podle Leony Plášilové téměř polovina respondentů během výzkumu uvedla, že jim sexuální život v době lockdownu nevyhovoval. "U žen se v této souvislosti mluví zejména o znásobení rolí, kdy se z nich vlivem pandemie staly paralelně kuchařky, uklízečky, učitelky, pečovatelky a zároveň musely stíhat i své obvyklé pracovní povinnosti. Někteří výzkumníci toto považují za klíčový faktor, který ovlivnil jejich spokojenost v sexu," vysvětluje odbornice.

Kde hledat pomoc? V rámci výzkumu odborníci zaznamenali alarmující nárůst sexuálního násilí a problematického sexuálního chování na internetu. Tým projektu Parafilik z Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech proto nabízí anonymní telefonické a online konzultace pro osoby s problematickým sexuálním nastavením nebo osoby blízké, které se ocitly v krizi. Bližší informace naleznete na webu Parafilik.

Ženy, které jsou ohroženy domácím násilím nebo sexuálními útoky, mohou využít služeb organizací, v nichž pracují informovaní a proškolení odborníci. Obrátit se můžete například na společnosti proFem, Persefona nebo ROSA.

"Ženy jsou kvůli povinnostem v domácnosti skutečně často unavené. Přelétají z jedné role do druhé, smazávají se jim hranice času a někdy dodělávají práci třeba až do noci. To jim pak samozřejmě nepomáhá k dobré náladě," doplňuje terapeutka Lucie Mucalová.

Ženy se nemusí zavděčit všem

Třicet procent párů uvedlo, že pandemie jejich vztah poznamenala negativně, třiatřicet procent necítilo velké změny a 37 % zaznamenalo naopak zlepšení. To by mohlo ukazovat na skutečnost, že koronakrize zřejmě v některých případech posloužila jako nečekaný katalyzátor vztahů.

"Myslím, že pandemie partnerské vztahy neničí, jen více pomáhá vidět to, co fungovalo nebo nefungovalo už dříve. Tam, kde panovala nepohoda a zavíraly se oči před častými neshodami, mohla koronakrize spustit lavinu konfliktů. Ale znám i páry, které přiznávají, že je karanténa s partnerem sblížila. Konečně měli prostor na společné chvíle, které jim dříve chyběly," dodává Lucie Mucalová. Ta také podotýká, že nyní mají lidé šanci uvědomit si, co potřebují ve vztahu změnit. "Tato doba otevírá nové možnosti a záleží pouze na každém člověku, co si vybere," myslí si koučka.

"Pro ženy je nejdůležitější, aby se vzdaly potřeby všem se v rodině zavděčit a všechno zvládat. Měly by se naučit dávat svým povinnostem zdravé hranice. Pro partnerský vztah a šťastnou rodinu je nejdůležitější spokojenost. A tu ženy nemohou šířit v případě, že se dlouhodobě přetěžují, jsou na sebe přísné a nedopřejí si téměř žádný odpočinek," uzavírá Lucie Mucalová.

