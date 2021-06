Veřejnoprávní televize představila příručku sexuálních poloh. Snímky vyvolaly rozruch

Veřejnoprávní norská televize NRK na svých webových stránkách zveřejnila explicitní fotografie více než šedesáti různých sexuálních poloh. Vystupují na nich reálné heterosexuální a homosexuální páry. Zatímco odborníci tento projekt považují za užitečný a důležitý, provokativní počin sklidil i vlnu kritiky z řad norské veřejnosti.

Černobílé fotografie zobrazují například dvě ženy, jednu sedící na vysoké židli a druhou - její reálnou partnerku - s hlavou v jejím klíně. Na další fotografii jsou pak dvě ženy v poloze pod názvem "mačkající koala", kdy jedna sedí druhé v klíně. Každý obrázek obsahuje praktické instrukce a zařazení do konkrétních kategorií. U poslední pozice si tak například přečtete, že je to poloha vsedě, kdy se oba mohou dívat z očí do očí, a je vhodná pro homosexuální i heterosexuální páry či těhotné ženy.

Průvodce zahrnuje také polohy, které jsou vhodné pro lidi s bolestí zad nebo kolen. Kontroverzního průvodce si můžete prohlédnout přímo na stránkách stanice NRK.

"Tomu říkám veřejná služba, když vás veřejnoprávní televize učí sexuální polohy," napsal jeden z uživatelů Twitteru. Od zveřejnění "norské kámasútry" obdržela stanice přes devadesát stížností. Některé z nich uváděly, že by NRK jako veřejný subjekt měla zůstat neutrální v tématech, jako je sex, jiní považují fotografie za urážlivé.

Série byla přitom vytvořena ve spolupráci s porodními asistentkami, sexuology, doktory a terapeuty. Editor projektu Reidar Kristiansen podle deníku Daily Mail uvedl, že stanice nemá důvod nic měnit, protože je přesvědčená, že zvolila správný přístup. "Během příprav jsme kontaktovali dvacet odborníků a každý z nich uvedl, že je tento průvodce užitečný a důležitý." Editor rovněž dodal, že ohlas byl veskrze pozitivní, během prvních pěti dnů od vydání si on-line příručku prohlédlo 850 tisíc uživatelů.

Kristiansen také vysvětlil, že projekt reaguje na dvě výzvy dnešní společnosti - že mladí lidé získávají sexuální vzdělání hlavně z porna a že jsou dospělí nespokojení se svým pohlavním životem. "Nezobrazujeme genitálie, fotografie jsme zachytili z odstupu a černobíle, abychom je odlišili od porna. Navíc ukazujeme reálné páry," podotýká.

Na snímcích vystupují skutečné páry, nicméně fotografovi jen pózují a neprovozují sexuální aktivitu. "Nezapomeňte, že nemusíte vyzkoušet všechny pozice. Nejdůležitější je, že děláte něco, co vás oba baví. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, můžete tuto příručku použít jako inspiraci," vysvětlují autoři, kteří chtějí na rozdíl od pornografie ukázat skutečnou tvář sexuality.