Swingers party se přesunuly na internet: Nahradí on-line sex ten reálný?

"Pouze virtuálně" a "na dálku" - to jsou teď jediné možnosti, které můžete zaškrtnout, když se rozhodnete randit přes seznamovací aplikaci Bumble. Podle americké společnosti v květnu minulého roku narostly oproti tomu předchozímu telefonáty přes tuto aplikaci o 42 procent. Lidé prostě zažívají více virtuální intimity než před pandemií.

Potvrzují to i data americké firmy s nápoji Seltzer. Ta si nechala vypracovat studii na dvou tisících Američanech, kteří jsou single a je jim do 35 let. Jaké byly výsledky? Až 58 procent z nich zažilo během pandemie virtuální sex a 77 procent z nich mělo sex s někým, s kým by do postele v "reálném světě" nešli.

Dívat se na reálné páry je lepší než pornografie

"V možnosti dívat se a být viděn je velké sexuální uspokojení," říká pro zpravodajský portál BBC šestadvacetiletá studentka Anna. Ta se během lockdownu zúčastnila on-line party britské společnosti Killing Kittens, která vytváří "jedinečnou sociální zkušenost pro budování romantických a sociálních vztahů mezi muži, ženami a páry". Společnost založila v roce 2005 Emma Sayleová na popud mladých single žen a párů, které "chtějí něco víc". Během pandemie přesunula workshopy a hédonistické večírky z jacht v Saint-Tropez a luxusních newyorských bytů do prostředí internetu. I tady platí jedno pravidlo - žena vždy oslovuje muže první.

"Hráli jsme hru, organizátoři se nás třeba ptali na otázky, jaké celebrity bychom chtěli potkat na podobné party, a účastníci mluvili o svých fantaziích a o tom, co mají rádi. Postupně se noc rozjela a někteří si vysvlékli oblečení. Byla to prostě skvělá a sexy interakce s ostatními," popsala Anna.

Anna uvádí, že pozorovat reálné páry, které mají pohlavní styk, je jiné než sledovat pornografii. "Je to velmi osobní. Já i ostatní singles jsme si tady vytvořili silné pouto, protože tuto sdílenou zkušenost všichni zažíváme stejně."

Stejně tak londýnské kluby pro dospělé Le Boudoir a Purple Mamba Club začaly pořádat virtuální swingers party. Podle provozovatele Le Boudoir se účastníci ve virtuálním prostředí chovají stejně jako v klubu. "Neschovávají se v koutě, pomalu se baví s ostatními a během večera se postupně vzrušují." Ledy tu pomáhají prolomit například erotické tanečnice.

Účastníky láká nízká cena i pocit bezpečí

V on-line podobě tyto eventy navíc expandují za hranice Londýna, připojují se na ně Izraelci, Korejci, Australané nebo Američani. Večírek, který tak začíná v sobotu večer britského času, pokračuje až do večerních hodin za oceánem.

Emma Sayleová navíc poukazuje na to, že virtuální akce přitahují i mladší účastníky, protože jsou levnější. Zatímco večírek pod střechou Killing Kittens stojí asi 350 liber (v přepočtu kolem 10 tisíc korun), ten on-line vyžaduje pouze 20 liber (v přepočtu kolem 600 korun).

V současné době se na víkendové akci Le Boudoiru a Purple Mamba Clubu objevuje kolem 150 účastníků, přičemž polovina z nich se swingers účastní poprvé. "Jsou to lidé, kteří před pandemií nejspíš nepřemýšleli o tom, že by na podobnou akci šli. On-line prostředí ale nabízí pocit bezpečí, kdy jste u sebe doma a kdykoliv můžete počítač vypnout," vysvětluje Sayleová.

V souvislosti s tím BBC přináší také příběh jednatřicetiletého Matta a devětadvacetileté Emily, kteří se podobné party účastnili poprvé v životě. Před pandemií je nenapadlo, že si chtějí zkusit sex s druhým párem, v současné době jim ale tato zkušenost pomáhá prohlubovat jejich sexualitu i vztah. Naučili se mimo jiné jasně pojmenovávat své touhy.

Dotek snižuje stres a posiluje naši imunitu

I když může takováto forma sexuality nabídnout určité naplnění, nic nenahradí fyzický dotek. Je to zčásti kvůli buněčným procesům, které se spustí, když pociťujeme dotek. Tiffany Fieldová z lékařské fakulty na univerzitě v Miami vysvětluje, že středně silný dotek stimuluje receptory pod kůží. "Tím se spustí řetězová reakce. Zpomalí se nervový systém, srdeční frekvence, sníží se krevní tlak a ovlivní se mozkové vlny, která nám navodí relaxační stav," vysvětluje.

Zároveň se také snižuje hladina stresového hormonu kortizolu, který zabíjí imunitní buňky. Podle výzkumu Fieldové naše tělo při doteku přirozeně ničí bakterie, viry a rakovinové buňky v těle. Je to vlastně paradox právě v době, kdy jsme od sebe navzájem sociálně izolovaní. Fieldová ale říká, že se lidé, kteří žijí bez partnera, mohou dotýkat sami sebe. Takový dotyk zahrnuje i strečink nebo chůzi, které stimulují tlakové receptory na chodidlech. Do této kategorie samozřejmě spadá i aktivní virtuální sex.