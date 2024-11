Fanoušci Blažka cupují Ptáčkovou: Na hejty prdíme, vzkázal taneční pár

Mnozí diváci mají problém s tím, že přestože se pár s Martinou Ptáčkovou drží od začátku vysílání pořadu na konci soutěžní tabulky, postupuje s úsměvem dál a dál. Podle některých to měli být právě oni, kdo měl soutěž opustit. "Bohužel zlepšení skoro žádné," napsala jedna divačka. "Martince to moc slušelo, ale to bylo pro tento večer všechno. Snaha se teda cení, ale už to není na tuto soutěž," vyjádřila se další. Jiná fanynka StarDance dodala: "Prosím o odpuštění fanoušky Vodičky, ale nezlepšuje se ani neposouvá. A už tam prostě nemá co dělat. Příště už ne."

Je Ptáčková novým Pavláskem?

Někteří diváci dokonce kickboxerku přirovnávají k Lukáši Pavláskovi, který také nepatřil mezi nejlepší tanečníky. V roce 2015 se díky hlasům diváků dostal až do finále a skončil na třetím místě. "Začínám mít pocit, že Martina bude jako Pavlásek a zůstane do finále," uvádí jeden z komentářů. "Ptáčková je fakt jak Pavlásek," hodnotí další. "Čekám, že finále bude Ptáčková versus Hes a stejně to vyhraje Ptáčková," zaznívá.

Zatímco část diváků se rozčiluje nad postupem Ptáčkové, jiní uznávají, že pokud chtějí, aby jejich favorité postoupili, měli by jim posílat více hlasů. "Je zbytečné někdy psát špatné komentáře, každý měl jinou startovní pozici a může nakonec překvapit," svěřil se Super.cz tanečník. I Dominik Vodička je pod palbou kritiky a mnozí fanoušci StarDance věří, že hlasy směřují hlavně na něj. "Když úřaduje zástup fanynek, které by posílaly hlasy Dominikovi, i kdyby tančil s figurínou z HMka, tak je to těžký," vyjádřil se jeden z diváků.

Tanečník s bojovnicí si z hejtů nic nedělají a po sobotním večeru poslali jasný vzkaz. "Na hejty prdíme, jsme rádi, že vás to baví. Nás to baví neskutečně," napsali svým příznivcům.