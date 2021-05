Masturbují i senioři a vnímáme to jako nechutnost. Intimita starších je stále tabu

"S tvým tátou jsme nikdy takovou vášeň neměli, teď mám šanci to zažít," říká v dánském filmu Tři slova své dceři seniorka Lili, která má v pečovatelském domě poměr a vztah s podobně starým mužem, který si říká "pilot". Je to divné? Pohoršující? Není. Sexuální aktivita a intimita jsou běžnou součástí života a neměly by být vnímány jinak jen proto, že je daná osoba ve zralém věku. Studie potvrzují, že i lidé po šedesátce po intimitě touží, a právě stereotyp o "asexuálních seniorech" může způsobit to, že některá pobytová zařízení nepočítají s přirozenými lidskými potřebami.

"S věkem klesá hladina hormonů. Spolu s tím i pud a sexuální touha, ale nikdy nemizí úplně. Prožívání sexuality je důležité v každém věku, jen se její naplňování může trochu lišit. Starší lidé touží po tělesné blízkosti, dotecích, vztahu i sexu, který ale mohou komplikovat zdravotní problémy. Představa, že senioři a seniorky už nemají sex, je jeden z nejrozšířenějších mýtů. Je důležité si uvědomit, že spousta lidí zažila ztrátu partnera, což mívá za důsledek to, že přestanou sexuálně žít, ale neznamená to, že by ztratili touhu," říká Jaroslav Lorman, ředitel organizace ŽIVOT 90, která usiluje o to, aby senioři a seniorky prožívali plnohodnotně všechny oblasti života.

Minulý měsíc světovými médii proběhla kampaň britské organizace Relate, jejímž cílem bylo ukázat, že i starší lidé mají sexuální potřeby, a narušit tak stereotypní představu, že sex patří jen k mládí. Kampaň s názvem Let’s Talk the Joy of Later Life Sex (Pojďme si povídat o radosti ze sexu v pokročilejším věku) otevřela tabuizované téma intimního života seniorů přes černobílé intimní portréty několika heterosexuálních i homosexuálních párů.

Stárnutí je spojováno s moudrostí, ne se sexem

Tvrzení, že sexuální život je důležitý v jakémkoliv věku, uvedlo ve tři roky staré americké studii 84 procent mužů a 69 procent žen ve věkovém rozmezí od 65 do 80 let. University of Michigan pro výzkum oslovila tisícovku seniorů a čtyřicet procent z nich uvedlo, že aktivně sexuálně žijí. Podle další studie 74 procent žen a 72 procent mužů ve věku mezi 75 a 85 lety tvrdí, že uspokojivý sexuální život je základem k udržení vztahu. Pokud tito respondenti byli v partnerství, dá se předpokládat, že pěstovali také vzájemnou intimitu.

Petra Hamerníková, ředitelka organizace Freya, která se taktéž stará o plnohodnotný život seniorů i zdravotně postižených, přesto potvrzuje, že sex v pokročilém věku je v naší společnosti tabu. "Toto věkové období je spojováno s jinými hodnotami, jako je předávání zkušeností a moudrost. Náš postoj ovlivňují nejrůznější faktory a jedním z těch nejmocnějších jsou média. Ta nám ukazují, že sexualita je spojována v drtivé většině s mládím a krásou. Utvrzují nás v tom, že se starších ročníků netýká."

O milostné i sexuální touze ve zralém věku vypráví z českých filmů například film Vratné lahve nebo Bába z ledu. O krok dál jde v zobrazení intimity dánský film Tři slova nebo britský film 45 let. V prvním zahraničním snímku se zachycuje přímo milostný styk seniorů v pečovatelském domě, v druhém zase intimní chvilky devětašedesátileté Charlotte Ramplingové a osmasedmdesátiletého Toma Courtenayho.

V seriálovém světě si pak nově nabytou sexuální energii po smrti manžela užívá například Ruth Fisherová v Odpočívej v pokoji a intimním životem po coming-outu partnera se zabývá také Jane Fondová v seriálu Grace & Frankie. "Že jste dosáhli určitého věku, neznamená, že už nemáte sexuální touhu. Toto tabu bych ráda zbořila," řekla Fondová před šesti lety o své roli pro portál Stuff.co.nz.

Lidé přes osmdesát si užívají emoční stránku intimity

Výzkumník David Lee z University of Manchester a profesorka Josie Tetlerová z Manchester Metropolitan University využili data z dlouhodobého anglického výzkumu a vytvořili studii, ve které poukazují na to, že zatímco fyzické změny jako problémy s erekcí s věkem narůstají, naplňující je pro lidi přes osmdesát emoční stránka plynoucí z intimity. Muži i ženy v této věkové kolonce uvedli větší sexuální kompatibilitu a emoční blízkost, než jakou zažívali v padesáti, šedesáti i sedmdesáti letech. "U starších lidí vidíme širokou škálu adaptace. Říkají, že už nepraktikují tolik penetraci a jsou spokojení s líbáním, mazlením a obecně s intimitou. Máme širokou definici toho, co to je sex," popisuje Lee pro deník The Guardian.

Sami senioři se můžou bát otevřít se o své sexualitě z logiky situace, kdy se dříve o těchto tématech nemluvilo. Tatáž americká studie University of Michigan z roku 2018 uvádí, že pouhých 17 procent z tisícovky dotázaných o svém intimním životě mluvilo s praktickým nebo jiným lékařem. Dvě třetiny přitom napsaly, že by si o této problematice promluvily rády. Podle Hamerníkové jsme v Česku s otevřeností k sexualitě seniorů ve zdravotnickém prostředí i v pečovatelských domech na zlaté střední cestě. Důležitá je podle ní proaktivnost lékařů a pomáhajících pracovníků, kteří by se měli ptát a ukazovat, že bavit se o těchto oblastech života je normální.

Masturbující senior do domova důchodců nepatří

Právě stereotyp o absenci sexu u starších ročníků může podle Hamerníkové i Lormana způsobit to, že se v některých pobytových zařízeních se sexualitou nepočítá. Zatímco existují domovy, které s tímto tématem pracují s respektem a dávají podporu, jsou také zařízení, která potřeby svých klientů a klientek nepodporují a vnímají je v jejich věku jako nevhodné. Lorman uvádí jako příklad příběh seniora, kterého vyloučili z domova za porušování domácího řádu, protože jej pečovatelka "načapala" - vstoupila bez zaklepání do jeho pokoje -, jak masturbuje při sledování porna.

Právě nedodržování soukromí bývá podle manažerky komunitních služeb organizace ŽIVOT 90 Terezie Šmídové v domovech pro seniory velkým problémem. "Přestože by mělo být standardem při vstupu do pokoje klepat, mnohdy se tak neděje a zaměstnanci vstupují se samozřejmostí a bez vyzvání. Mnohokrát jsem toho byla svědkem. V některých zařízeních chybí i možnost uzamknutí se na pokoji, a to s odůvodněním, že jde o bezpečnostní opatření. Přitom existují zámky, které umožňují otevření i přes zamknutí," říká Šmídová. Dalším problémem je to, že klienti a klientky bývají ubytovaní na vícelůžkových pokojích, kde bývá problém zajistit si soukromí.

Opačným příkladem je příběh muže, který žil taktéž v domově a řešil s jedním z pracovníků to, že mu chybí ženská společnost a sexuální uspokojení. "Během rozhovoru zmínil, že by se nebránil využít služeb placené prostituce. Vedení se mu rozhodlo toto umožnit. Klient ale nakonec názor změnil, protože si zároveň přál tuto skutečnost utajit před ostatními, což bylo realizačně složité zařídit," vysvětluje Šmídová.

Homosexuálních seniorů je v domovech málo. Skutečně?

Pro podporu sexuality seniorů i handicapovaných u nás funguje tzv. sexuální asistence, která může být jednou z možností naplnění přirozených potřeb. Jedná se o placenou službu, v rámci které proškolení asistenti a asistentky poskytují širokou škálu služeb pro jedince i pár od poradenství až po dotykové praktiky. Každý pracovník si nastavuje hranice své práce sám. Kontaktují je pak přímo senioři, seniorky nebo pečovatelské domy například právě ve spolupráci s organizací Freya.

Samotným tématem je pak vůbec život LGBTI+ lidí v pečovatelských domech. "Většina zařízení na to vůbec nemyslí nebo tvrdí, že oni klienty ani klientky s jinou než heterosexuální orientací nemají. Přitom to nemohou vědět, když nemají zájem to zjistit. Starší lidé s tím málokdy přijdou sami a své partnery či partnerky, kteří za nimi přijdou na návštěvu, představují jako kamarády," říká Lorman. Organizace ŽIVOT 90 pořádá na podporu LGBTI+ komunity takzvaná duhová setkání, kde si mohou lidé popovídat a sdílet své zkušenosti. V současné době probíhají on-line jednou za 14 dní.

"Když o příznivých účincích naplněného sexuálního života nepochybujeme u třicátníků, proč o tom pochybujeme u osmdesátníka?" ptá se Lorman, který poukazuje na fakt, že vyplavování tzv. hormonu štěstí způsobené sexuálním stykem působí příznivě napříč věkem. Člověk se cítí uvolněný, nabitý energií, zmírní se mu bolest hlavy, svalů, zad či kloubů. Lidé s uspokojujícím intimním životem pomaleji stárnou a oddaluje se u nich nástup stařecké demence.

"Vezměte si například, jak ovlivňuje naše sebevědomí, když jsme šťastně zamilovaní nebo naopak když jsme dlouhodobě odmítaní. Nenaplněná touha vede k sexuální frustraci a člověk může změnit i svůj pohled na sebe samého. Naopak její naplnění posiluje pozitivní vnímání a přijímání sebe sama. Je to způsob, jak si život užívat i v pokročilém věku. A možná že když budeme o sexualitě seniorů otevřeně mluvit, přestaneme se stárnutí, které vnímáme primárně negativně, tolik bát," uzavírá Hamerníková.