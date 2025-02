Dělat to jinak. Erotický podcast zpochybňuje idealizovaný sex z filmů i tvrdé porno

Adél Škvrna Je scenárista a dramaturg, který se ve své tvorbě zaměřuje na témata sebeosvobozování, lásky a intimity. Studuje na FAMU a své zkušenosti rozšířil i na pařížské La Fémis. Byl spoluautorem série TBH pro Českou televizi a aktuálně se podílí na přípravě dalšího coming-of-age seriálu. Při psaní příběhů pro Oh My Hot propojuje svět erotického audia s moderními narativními přístupy. Ač nepije alkohol, má rád zábavu ve všech jejích formách, ať už je to horská dráha, nebo sexparty ve východním Berlíně.

Celý ten diskurz je zaměřený na oběti, ale to, co z toho vezmeme, je velmi omezené. Došlo mi, že to, co bych chtěla dělat, by mohlo být i jinak – i když samozřejmě uznávám, že to je důležitá a nezbytná diskuse, která musí probíhat. Baví mě ale hledat pozitivní příklady. V mainstreamové kultuře jsem to moc neviděla – když se podíváte na filmy, často to skončí tak, že se postavy začnou líbat a to je všechno. A v mainstreamovém pornu jsou zase zapletené do toxických témat, která nemají s opravdovou erotikou nic společného.

Zato v literatuře, jako jsou knihy Eleny Ferrante nebo Sally Rooney, jsou velmi dobře napsané sexuální scény, je možné tam najít nové impulzy. Moje představivost na to začala reagovat a mé tělo také. Najednou jsem začala cítit větší vzrušení a přemýšlela jsem o tom, co by pro mě bylo „hot“. A to přineslo nový impulz nejen do mého vnímání erotiky, ale i do vztahu. Měla jsem pocit, že se to pro mě změní.

Když jsem o tom začala mluvit s kamarádkami, zjistila jsem, že v jejich dlouhodobých vztazích to taky není ideální, že jejich erotický život není podle jejich představ. A to mě vedlo k myšlence, že by bylo fajn vytvořit něco, co by mohlo pomoci právě v těchto vztazích, kde se ten stimulační prvek začne rychle vytrácet.