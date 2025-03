Phubbing: Nenápadná hrozba pro naše vztahy

Termín phubbing není příliš známý, přesto se zřejmě každý z nás už stal jeho obětí, nebo jsme naopak my sami byli oním „phubberem“. Pojem vychází z anglických slov phone a snubbing, tedy mobilní telefon a ignorování, a poprvé byl použit už v roce 2012. Představuje situaci, kdy člověk při setkání s lidmi namísto rozhovoru s nimi upřednostňuje svůj mobil. Po telefonu přitom nesahá proto, aby vyřídil důležité či neodkladné záležitosti, ale naopak pro zábavu: aby mohl projíždět sociální sítě, pročítat zprávy, hrát hry nebo prohlížet videa.

Spolu, ale přesto sami

Stále častěji jsme tak svědky toho, že lidé spolu sice tráví čas, přitom ale každý hledí do svého mobilního telefonu a navzájem se ignorují. Displej je jim zkrátka přednější než člověk, se kterým fyzicky tráví čas. Toto chování pak narušuje kvalitu komunikace, phubber totiž neposlouchá a plně nevěnuje pozornost druhému. A i když se tato záležitost může zdát neškodná, negativně dopadá na naše mezilidské vztahy. Zlozvyk už rozvrátil řadu partnerských vztahů. A to včetně těch, které by za normálních okolností vůbec žádné problémy neměly.