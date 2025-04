"Jsem sanitka Mercedes," říká mladík, který má se záchranářskými vozy intimní vztah

V podcastu prozradil také to, že pro sexuální styk se sanitkami existuje více možností, on však preferuje přední nárazník. Výfuk z jeho pohledu příliš přitažlivý není, protože je špinavý a v jeho mysli evokuje anální sex. K celé věci se na svém instagramovém účtu vyjádřil i známý lékař letecké záchranky Marek Dvořák. „Ten příběh znám dlouho, nikdy bych ho sám nezveřejnil, ale pokud s tím teď pacient veřejně vystoupí, už si dovolím to okomentovat. Jakkoliv to působí úsměvně, je to totiž vážně psychicky nemocnej kluk, kdy tahle nemoc s sebou nese řadu velkých nepříjemností ve společenském životě, o zdravých vztazích nemluvě. Svoje děti se snažím učit i tyhle věci chápat a respektovat, spíš než si z nich dělat prdel. Takže deviacím, co nikomu neubližují, ZDAR,“ napsal na svém profilu.