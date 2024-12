Vztahy jsou složité a občas i náročné. Aby byl váš vztah silný, zdravý a dlouhotrvající, není důležité jen to, co říkáte, ale i jak to říkáte. Existují určité fráze, které mají sílu posílit pouto mezi partnery a přispět k větší spokojenosti ve vztahu. Harvardská psycholožka Dr. Jennifer G. Kromphardtová se zaměřuje na to, jaký vliv má komunikace na kvalitu vztahů. Podle jejích studií je klíčem k šťastnému a trvalému vztahu schopnost efektivně komunikovat.