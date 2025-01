Setrvat v nešťastném manželství je ta nejlepší věc, kterou můžete udělat, tvrdí studie

Vztahy jsou těžké a kdo v dnešní době chce dobrovolně vytrvat v nepříznivých podmínkách? Nová studie ale dokazuje, že pokud setrváte, vyjdete z toho nejlépe.

Studie nadace Marriage Foundation zjistila, že většina párů, kteří jsou nešťastní po narození svého prvního dítěte (způsobeno zvýšenými nároky na péči), si manželství po dalších deseti letech nemůže vynachválit, pokud spolu samozřejmě zůstanou.

Zkoumaný vzorek byl tvořen z 10 tisíc lidí a vědci přišli na to, že sedmi z deseti v nešťastném manželství zůstane. Z těchto sedmi pak je po deseti letech 68 procent z nich v manželství šťastných a 27 procent velmi šťastných, ti zaškrtli v dotazníku spokojenosti sedm ze sedmi.

Harry Benson, ředitel výzkumu Marriage Foundation, ke studii říká, že "na rozdíl od všeobecně rozšířeného názoru výsledky naší studie ukazují, že zůstat v nešťastném manželství je dost možná to nejlepší, co můžete udělat. Většina manželství má hned několik ne zrovna šťastných chvil, ale až na extrémně vzácné případy, které zahrnují domácí násilí, se tyto chvíle dají přetrvat a na vztahu se dá pracovat tak, aby bylo manželství zase šťastné."

Sir Paul Coleridge, zakladatel Marriage Foundation k tomu dodává: "Tato studie dokazuje, že i když páry zažívají těžké období kvůli příchodu jejich prvního potomka, tak to neznamená, že se stav jejich vztahu nezlepší. Problém leží v nepochopení dlouhodobých vztahů, jen tak se nedějí. Zeptejte se kohokoliv, kdo je v manželství více než 20 let a určitě se dozvíte, že to je neustávající práce z obou stran."

Co se týče toho, jak manželství šťastné udržet a jak na něm pracovat, Benson tvrdí, že pravidelná rande dokážou zázraky. "Jednoduchá změna, kterou páry můžou udělat, je chodit na pravidelná - ale ne rutinní - rande." Uzávírá tím, že "minulý výzkum Marriage Foundation ukázal, že manželé, kteří chodí pravidelně každý měsíc na rande mají o 14 procent menší šanci, že se rozvedou, než u těch, kteří na rande nechodí."

Takže plán na Valentýna je jasný, nepropásnout rande.