Nepravidelná a silná menstruace kvůli očkování? Zkušenosti žen a názory vědců se liší

"Třetí den po vakcinaci jsem dostala menstruaci o čtrnáct dní dříve. Perioda trvala o dva dny déle a byla silnější," popisuje sedmačtyřicetiletá Radka z Nového Boru. Kromě toho žena cítila velkou únavu a bolest svalů připomínající začínající chřipku. Podobné příznaky zaznamenala také pětačtyřicetiletá Iveta z Prahy. "Po naočkování mě bolely paže, klouby a hodně času jsem prospala. Tehdy mi zrovna skončila menstruace. Po dvou dnech jsem ale začala znovu krvácet, přičemž perioda trvala čtrnáct dní. Všimla jsem si i bolesti prsou," říká žena. Ta ovšem dodává, že narušený cyklus mívá při každé silnější viróze. Dvaapadesátiletá Jana z Táborska je půl roku po přechodu, přesto čtvrtý den po vakcinaci začala menstruovat. "Dost mě to překvapilo, protože jsem si myslela, že měsíčky už nikdy mít nebudu," uvedla Jana.

Zdravotní problémy s očkováním nemusí souviset

V současné době neexistují vědecky ověřené studie, které by prokázaly, že očkování proti koronaviru má vliv na menstruaci a způsobuje nepravidelné nebo těžší krvácení. "Je třeba upozornit, že zdaleka ne všechno, co se někomu přihodí v časové souvislosti s očkováním, je skutečně očkováním způsobeno. Poruchy menstruačního cyklu nebyly prokázány jako nežádoucí účinek vakcín proti covidu-19," uvádí tisková mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Klára Brunclíková.

Podle jejích slov ústav aktuálně eviduje přes čtyři a půl tisíce hlášení o možných nežádoucích účincích, přičemž sedmasedmdesát z nich se týká poruch menstruace nebo bolestí prsou. Ve všech případech se ovšem jedná o pouhá podezření na nechtěné projevy, které se nepovažují za prokázané nežádoucí účinky vakcín. To znamená, že jakékoli zdravotní potíže, které se projeví po vakcinaci, s očkováním nemusí vůbec souviset.

V Česku dostalo alespoň jednu dávku vakcíny více než pět milionů lidí a plně očkováno je téměř milion a půl osob.

Stres z pandemie dopadl na každého

"Nenapadá mě důvod, proč a jakými mechanismy by mělo očkování měnit menstruační cyklus ženy," domnívá se gynekolog Lukáš Prajka z Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Ten upozorňuje, že abnormální děložní krvácení postihuje devět až dvacet procent žen ve fertilním věku. Jedná se tedy o častý problém, s nímž ženy navštěvují gynekologické ambulance.

"Důvodů, proč žena nemenstruuje normálním způsobem, je celá řada. Asi nejčastěji to je dysfunkce vaječníků, děložní polypy nebo myomy, poruchy endometria a v krajním případě u starších pacientek přednádorové nebo nádorové stavy," doplňuje specialista.

Někteří odborníci si myslí, že za změnami menstruačního cyklu může stát obrovská zátěž posledních měsíců. "Neměli bychom zapomínat na stres, který se týkal úplně všech," řekla Mary Rosserová, ředitelka Integrovaného programu pro zdraví žen Kolumbijské univerzity pro web The Lily. "Je pandemie a myslím, že některé politické a sociální aspekty skutečně měly dopad na lidi, přičemž u žen byl tento vliv mnohem výraznější," dodala odbornice.

Naráží tak na obrovské vytížení žen, které během posledního roku kromě svého zaměstnání přebraly velkou část domácích povinností a mnohdy i celodenní péči o děti.

Jako kdyby mi bylo zase dvacet

To, jestli očkování proti nemoci covid-19 skutečně ovlivňuje periodu, se rozhodla ověřit doktorandka v oboru veřejného zdraví na Washingtonské univerzitě Katherine Leeová. Společně se svými kolegyněmi si totiž všimla menstruačních změn po vakcinaci.

"Měsíční cyklus je skutečně flexibilním a dynamickým procesem, který reaguje na mnoho různých okolností, jako je imunita, stres a fyzické nebo mentální změny," uvedla Leeová pro pořad Today americké televize NBC. Akademička dále dodala, že mnoho žen zaznamenalo po očkování silnější a více bolestivou menstruaci. Podle jejích slov ale není jasné, jestli tyto potíže souvisí s očkováním, nebo se jedná například o příznaky premonopauzy.

Doktorandka Leeová proto oslovila Katherine Clancyovou, docentku antropologie z Illinoiské univerzity, která se specializuje na výzkum ženského zdraví. Clancyovou téma zaujalo a navíc sama pozorovala po očkování jiný průběh měsíčků. "Kolegyně mi řekla, že slyšela od jiných žen o těžkém průběhu menstruace po vakcinaci. Zajímalo by mě, jestli ještě někdo zaregistroval změny při menstruaci. Jsem týden a půl od první dávky Moderny a mám periodu o den dříve tak silnou, jako kdyby mi bylo zase dvacet," uvedla před časem vědkyně na Twitteru.

A protože na tweet zareagovalo velké množství žen, obě akademičky usoudily, že je potřeba tuto otázku více probádat. Za dobu tří měsíců, kdy vědkyně sbírají údaje pomocí dotazníkového šetření, se jim ozvalo 80 tisíc respondentek.

"Přišlo nám hodně zpráv, v nichž ženy popisují periodou, která přišla mimo termín nebo je mnohem horší než obvykle. Některé ženy se svěřily, že zoufale hledaly bližší informace na Googlu, protože chtěly vědět, co se s nimi děje," uvedla Leeová pro ranní show Good Morning America, kterou vysílá televize ABC. Ve Spojených státech amerických má v době vydání článku za sebou první dávku vakcíny 167 milionů lidí, přičemž plně naočkováno je více než 130 milionů osob.

Při potížích kontaktujte gynekologa

Ženy, které trápí dlouhá, silná nebo více bolestivá menstruace, by měly navštívit svého gynekologa. "Pokud se ale jedná o jednorázovou záležitost, krvácení je slabé a ustává, stačí preventivní vyšetření podle plánu," říká lékař Lukáš Prajka. Ten by spíše doporučil, aby se ženy nechávaly očkovat mimo periodu. "S plným respektem k ženskému tělu a tomu, co žena při menstruaci prožívá, bych radil očkovat mimo menses. I když bude ale žena naočkována během menstruačního krvácení, nemyslím si, že by vakcinace měla způsobit poruchu cyklu," uzavírá Prajka.