Muži mají větší právo na sexuální vyvrcholení, zjistil výzkum. Názor většiny je mylný

Akademiky z kanadské McMaster University zajímalo, co stojí za takzvanou orgasmickou propastí, tedy skutečností, že během sexuálního styku dosahuje orgasmu větší procento mužů než žen. Závěry jejich lednového výzkumu tuto propast nejen potvrzují - z reprezentativního vzorku čítajícího dohromady 40 heterosexuálních mužů a žen během poslední sexuální zkušenosti dosáhlo vyvrcholení 86 procent mužů a 62 procent žen - ale také ukazují, že za ní stojí upřednostňování mužského orgasmu před tím ženským.

Když se výzkumníci tázali respondentů a respondentek na důvody, které podle nich za tímto nepoměrem stojí, oslovení uvedli odlišné motivace, které podle nich jednotlivé pohlaví k sexu vedou. Zatímco muži podle nich potřebují pouze určitou formu fyzického uvolnění, ženy touží po emocionálním napojení na partnera.

Dosažení orgasmu u ženy vyžaduje "další práci"

Účastníci výzkumu definovali styk, který pravidelně provozují, jako penilně-vaginální styk, tedy soulož penisu do vaginy. Podle studie z roku 2016 v publikaci Archives of Sexual Behaviour, která zkoumala 52 tisíc dospělých Američanů, ovšem 75 procent žen uvádí, že dosahuje orgasmu pouze díky stimulaci klitorisu. Výsledky několik měsíců starého výzkumu tak ukazují, že se v ložnici heterosexuálních párů upřednostňuje mužský orgasmus. Respondenti navíc uvedli, že vyvrcholení u žen vyžaduje "další práci" a že je to časově náročné.

Když jsme o orgasmické propasti psali na Aktuálně.cz před dvěma lety, sexuální koučka Julie Gaia Poupětová uvedla, že za ní stojí mimo jiné rozdílný způsob masturbace u mužů a u žen. Zatímco způsob, jakým muži dosahují orgasmu při pohlavním styku, je většinou totožný s jejich masturbační technikou, u žen to bývá často jinak. Zažívají pak dvojí sexuální život: o samotě a s partnerem.

"Způsob, jakým masturbují muži, tedy způsob stimulace, doteky i stimulované orgány a části těla, se podobá stimulaci při pohlavním styku. U žen tomu ale tak ve většině případů není. To je myslím jeden z hlavních rozdílů, o kterých se nemluví a na co se pak třeba v partnerských vztazích naráží. Ženy mohou narážet na předsudky své i partnerů, jejich představy o správném sexu - tedy o tom, co považují za přirozené - a při sexu jednoduše nedosáhnou vrcholu, protože způsob, jakým nejpřirozeněji dosahují orgasmu ony, není součástí toho, čemu dvojice říkají sex," vysvětluje.

Na vyvrcholení má větší právo muž

Pohled na orgasmickou propast jako biologicky danou a vrozenou odmítá také americká psycholožka Verena Kleinová, která se svými kolegy v listopadu minulého roku vytvořila na toto téma studii. Její závěry říkají, že za tímto nepoměrem stojí přesvědčení většinové společnosti - považování mužského orgasmu za důležitější než ten ženský.

Zmíněná studie se dělila na několik částí, v jedné Kleinová 223 respondentům popsala situaci, kdy ani jedna osoba během sexuálního styku nedosáhla orgasmu, a zeptala se, kdo má větší právo na vyvrcholení. "Téměř tři třetiny účastníků upřednostnily mužský orgasmus," říká a dodává, že muže, který nedosáhl vrcholu, dotazovaní popisovali jako více zklamaného, frustrovaného, nespokojeného a deprivovaného v porovnání se ženou.

V další části, v níž bylo 253 jedinců dotázáno, zda by druhému člověku doporučili léky ke zmírnění těžké úzkosti a deprese, přestože u nich hrozí vysoká pravděpodobnost, že způsobí neschopnost dosáhnout orgasmu, účastníci s větší pravděpodobností tyto léky doporučili ženě. Na otázku, proč mají podle dotazovaných muži větší právo na sexuální potěšení, dvě nejčastější vysvětlení zněla, že muži orgasmu dosahují snadněji a mají nad vztahem větší kontrolu než ženy.

Orgasmická propast není biologicky daná

"Laická veřejnost uznává orgasmickou propast mezi ženami a muži jako vrozenou a biologicky určenou. Náš výzkum ale ukazuje, že socio-kontextuální faktory - konkrétně představa, kdo má na něj větší nárok - hraje klíčovou roli v pochopení genderových nerovností v sexuálním potěšení, " uvedla Kleinová pro portál PsyPost.

Na základě své dvanáctileté praxe Poupětová podotýká, že velká část žen, se kterými se setkává na svých kurzech a trénincích, tak prožívá paralelně vedle sebe dva druhy intimního života: prvním je neorgasmický život, který ale obsahuje "správný druh sexu", tedy soulož a pár dalších aktivit, které se ale nijak nepodobají běžnému způsobu masturbace ženy. A vedle něj je tu pak život orgasmický, který zahrnuje preferovaný masturbační styl ženy.

"Ten se ale dost liší od soulože, žena ho před mužem skrývá, nemluví o něm, považuje ho často za náhražku nebo za něco podřadného a přičítá to vlastní neschopnosti, za kterou se v podstatě stydí. Dokud se tyto dva životy v partnerském vztahu nepropojí, nemůžeme vůbec o emancipaci ženského orgasmu ani začít uvažovat," uzavírá Poupětová.

Mohlo by vás zajímat: Vojtko: Mám klienty závislé na pornu i seznamování. Karanténa párům ale i prospěla (21. 5. 2020)