Sex mají se silikonovými pannami. "Není to nevěra, někde se vybít musíme," tvrdí

"Myslím si, že se vstupem realistických panen na trh začala debata o jejich používání od špatného konce. Vzniklo několik filmů a dokumentů o mužích, kteří se zamilovali do svých sex dolls a snažili se jimi nahradit opravdovou ženu. To ale podle mě u 90 procent majitelů a uživatelů neplatí," říká čtyřiatřicetiletý vývojář Michal, do pražského podniku Naughty Harbor, ve kterém si může zaplatit sex se realistickými pannami, chodí už čtyři roky. Patnáct let žije v manželství, během něhož se stal otcem dvou dětí a jednu silikonovou pannu si pro potěšení pořídil i domů. Říká, že mu pomohla překonat krizi ve vztahu, kdy měl možnost bezpečným způsobem "upustit páru".

Podle světových médií rapidně vzrostl během pandemie prodej sexuálních pomůcek a s ním také poptávka po silikonových pannách. Jen v dubnu roku 2020 šlo například u americké firmy Sex Doll Genie o vzrůst o 51 procent.

Patrik Duda založil v roce 2018 podnik Naughty Harbor na pražském Smíchově a následně i e-shop s realistickými pannami určenými pro sex jako první v Česku. Od té doby zaznamenává nárůst prodeje na e-shopu meziročně o 100 procent, podnik ročně navštíví o 30 až 50 procent více zákazníků oproti předchozímu roku.

Zákazníky podniku jsou ženatí muži

Častým stereotypem je podle něj představa, že muži, kteří jej navštěvují, nejsou schopní navázat partnerský vztah. "Realita je ale přesně opačná. Většinu zákazníků tvoří zadaní muži, kteří chtějí využít erotické služby, ale nechtějí podvádět partnerku a podstupovat riziko pohlavních onemocnění," vysvětluje majitel jediného takového podniku u nás a dodává, že rovněž přichází i lidé, kteří nemají se svojí sexualitou problém a rádi zkouší nové věci.

Do Naughty Harbor chodí také osoby žijící sami nebo jedinci a páry, kteří si chtějí pannu vyzkoušet před tím, než si ji pořídí domů. "Zde bývá motivace jednoduchá - jde o experimentování," vysvětluje Duda a dodává, že jeho podnik nyní měsíčně navštíví přibližně 200 klientů.

Půlhodinová návštěva v Naughty Harbor vyjde zákazníka na 1690 korun. Za hodinu zaplatí o tisíc korun více a dvě hodiny už přijdou na 3190 korun. Klient si na webových stránkách dopředu vybere model, který se mu líbí, může si rovněž zvolit i oblečení či spodní prádlo, ve kterém ho bude na lidskou teplotu nahřátá "žena" čekat.

Celá zkušenost navíc probíhá s využitím virtuální reality. Zákazník si vybere z tisícovky porno videí, jehož by chtěl být součástí, a na obličej si nasadí brýle pro intenzivnější zážitek. Použití panny má také svá pravidla. Zakázané je hrubé zacházení, aby nedošlo k poškození. V nabídce najdete také panáka Nicka, kterého si podle Dudy doposud pronajímali především homosexuálové.

Sex se silikonovou pannou: Potřeboval jsem upustit páru

Čtyřiatřicetiletý Michal podnik poprvé navštívil v prvních měsících jeho otevření. Důvodem tehdy byla krize ve vztahu. Podle Michalových slov se nahromadilo několik věcí zároveň - stres z práce, druhé těhotenství jeho ženy, příprava na dítě a s tím související nefunkční sladění osobního i pracovního života, které by všem vyhovovalo. Stres z nenaplněných nároků podle Michala způsobil, že jeho manželka nechtěla s ním mít sex, zatímco jemu pohlavní styk scházel.

"Může se stát, že i ten nejlepší vztah se dostane do horšího období. Často se pak jen kvůli jednomu ‚vrznutí‘ z nouze vše zbortí a zahodí. A to jen proto, že chlap musí někde jednou za čas upustit páru, aby fungoval," říká Michal, který tak hledal možnosti, jak naplnit své potřeby. "Vyřešit si to někde s jinou ženou je společensky nepřijatelné a hlavně to nahrává tomu, že se vztah nikdy neobnoví. Vyzkoušet si sex doll byl takový pokus, jestli se tímto způsobem dokážu uvolnit jinde a budu fungovat pro rodinu tak, jak bych měl," popisuje Michal.

Svou filozofii směrem k pannám pro potěšení vysvětluje na metafoře jídla. "Když máte potřebu sexu, na rozdíl od jídla jej není tak jednoduché kompenzovat jinde. Zatímco když doma není navařeno, můžete zajít do restaurace a pokaždé si užít jiný pokrm. Se sexem to tak nefunguje. S tím je propojená další část problému. Pokud máte opravdu velký hlad, těžko se budete s kuchařkou doma v klidu bavit o plánech menu na příští týden. Jde to jen velmi těžko a ještě více to ztěžuje nalezení společného řešení. Pokud by si ale člověk odskočil rychle se najíst jinam a pak s plným břichem mohl v klidu probrat situaci doma, jde vše najednou mnohem lépe," vysvětluje čtyřiatřicetiletý muž.

Je to pouze zajímavější masturbace

Jednatřicetiletý úředník Lukáš navštívil podnik Naughty Harbor poprvé jen ze zvědavosti. Zajímal ho nový erotický trend a pocit, jaký bude mít při setkání s "neživým" materiálem. Od té doby se v podniku objevil ještě několikrát a ve většině případů s umělou společnicí provádí anální sex, jeho partnerka ho totiž nepreferuje. Stejně jako Michal odmítá, že by se jednalo o nevěru. "Je to pouze zajímavější masturbace, není to živá osoba. Paradoxem je, že je to vlastně stejná sexuální pomůcka, jakou používají ženy, akorát ve větším a dražším měřítku. Když žena používá dildo, přece ji také nenařknete z nevěry," podotýká Lukáš.

Jiný názor má třicetiletý IT technik Martin, podle něj se i v tomto případně jedná o sex. "K masturbaci je mnoho pomůcek, ale tohle je celé tělo, které má všechny kvality, doll se vám kouká do očí, rozhodně to není masturbace," říká muž, kterého k návštěvě stejně jako Lukáše motivovala zprvu zvědavost.

V současné době chodí do podniku dvakrát měsíčně. Zájem pozoruje také u svých přátel poté, co se jim se svými zážitky svěří: "Ze začátku jsou překvapení, ale když o tom začnu mluvit, stud opadne a mají chuť si to také zkusit. Když poukážete, že je to normální a moderní část sexuálního světa, rychle pochopí, že se není za co stydět," říká.

Před partnerkou žádné tajnosti

Michal i Lukáš si silikonovou pannu pořídili také domů. Zatímco Michal ji už rok nevytáhl ze skříně, Lukáš ji používá přibližně jednou měsíčně. Nákup takové panny vyjde v průměru na 50 tisíc korun. Partnerky obou mužů přitom o jejich sexuálních pomůckách v lidské velikosti i návštěvě Naughty Harbor vědí.

"Partnerka byla překvapená. Možná se jí to nelíbilo, ale řekla, že je ráda, že jsem jí to řekl na rovinu. Hlavně jsem ji ujistil o tom, že nejde o její náhradu, ale o lepší masturbaci," popisuje Michal a dodává, že díky sexuálním hrátkám s realistickou pannou získal vnitřní klid, sílu a trpělivost řešit problémy ve vztahu, protože ho přešel onen "hlad". "Žena porodila, zvykli jsme si na péči o dvě děti a lépe jsme nastavili harmonogram, aby vznikl prostor na ‚spontánní chvilky‘," říká.

Všichni tři muži uvádí, že sex se silikonovou pannou vnímají jen jako intenzivnější masturbaci a nejedná se o saturování jiných potřeb. Ani jednoho z nich nenapadlo, že by využili služby prostituce. Sex se sexuální pracovnicí považují za nevěru, protože se jedná o živou bytost, nechtějí riskovat nákazu pohlavními chorobami. Lukáš navíc uvádí, že by nechtěl mít sex s někým, kdo tuto práci dělá především z nouze.

Martin také uvádí, že styk s realistickou pannou, kdy musí všechny pohyby obstarat sám, udržuje muže ve fyzické formě, Michala zase baví, že může zkoušet různé polohy, úhly a vychvaluje si tak zapojení svalů celého těla. "Při klasické masturbaci je z klasického sexuálního aktu pouze zlomek. Práce všech svalů a celého těla v kombinaci s drážděním pohlavních orgánů je prostě mnohem intenzivnější a zajímavější než jeden rychlý orgasmus v sedě na židli," vysvětluje Michal.

Motivací Dudy rozjet tento byznys přitom nebylo poskytování erotických služeb, ale robotika jako taková, která jej od mládí fascinuje. Rád by se v budoucnu stal největším světovým prodejcem sofistikovaných robotů a provozoval síť míst, kde bude jejich služby nabízet. V současné době pracuje na vývoji e-shopu pro zahraniční trhy.

"Většina mužů si chce jen zablbnout a pak vrátit doll do skříně, podobně, jako se to dělá s jakoukoliv jinou sexuální hračkou," naráží Michal na debatu o tom, proč je sex s realistickými pannami stále tabu: "Pokud má někdo tendence vozit svou pannu na veřejnosti, mluvit na ni a představovat si, že je to živá bytost, naznačuje to psychologický problém jednotlivce. Když tak řeknete, že máte sex doll, hned vás hodí do této kategorie. Kdyby se panna vnímala jako dražší masturbátor, bylo by to v pohodě," uzavírá.

