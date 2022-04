Osobní a trapné. Krev, která tekla, byla skutečná. Nový pořad boří sexuální tabu

"Já bych si třeba přála, aby mi někdo v pubertě řekl, že vulva nemusí být jen růžová a pysky mohou být asymetrické nebo dlouhé," říká Zuzana Kašparová, která bude společně s Teréziou Ferjančekovou v iVysílání České televize uvádět nový populárně naučný pořad pro dospívající s názvem Na záchodcích.

Dámské duo, které se zapsalo u veřejnosti díky úspěšnému podcastu Vyhonit ďábla, v novém seriálu otevřeně rozebírá témata týkající se sexuality, intimity nebo sebepřijetí. Cílem desetidílného pořadu, který má premiéru 7. dubna, je nejen sexuální osvěta, ale také boření mýtů spojených s touto oblastí života.

"Je to velmi odvážný projekt. K jeho vytvoření mě inspiroval fakt, že budu mít za chvíli dospívající dítě, které samozřejmě téma sexuality zajímá. Uvědomila jsem si, že kdybych byla v pubertě já, chtěla bych něco takového vidět. Jako matka tak budu moci svému synovi říct: 'Tady máš, tohle si pusť', nebo si to syn najde sám," popisuje režisérka Erika Hníková svou motivaci, proč stála za vznikem nového seriálu. Nový několikadílný snímek má ve svém logu neonový klitoris, anatomie se v něm prezentuje na opravdových lidských tělech a v kapitole o menstruaci se použila reálná krev.

Než bude sex, je třeba souhlas

Terézia Ferjančeková a Zuzana Kašparová budou stejně jako ve svém podcastu, který byl před dvěma roky oceněný jako Podcast roku, v pořadu Na záchodcích mluvit o věcech poučeně a neberou si servítky ani s choulostivými tématy. "Doma se o sexu nebavíme a ve škole se maximálně dozvíme o přenosných chorobách, anatomii a jak vnikne spermie do vajíčka. Už se ale nebavíme o tom, že aby tam mohla vniknout, musí se lidi dohodnout na tom, že chtějí mít sex," popisuje sedmadvacetiletá Ferjančeková. "Také nám nikdo neříká, že sex není jen o penisu a vagíně, ale také o lidech, kteří mají emoce a myšlenky, které do sexuálního styku vstupují," doplňuje jedna z moderátorek a zároveň poukazuje na to, že se pořad zabývá aktuálními tématy, jako je souhlas k sexuálnímu styku nebo sledování pornografie.

"Je důležité upozornit na to, že k pornu je třeba přistupovat kriticky. Ne všichni chtějí mít drsný sex, ne všechny penisy vydrží ztopořené 50 minut a většina žen nedosáhne orgasmu pouze penetrací," upozorňuje pětadvacetiletá Kašparová a dodává, že věří, že může takový pořad pomoci spoustě lidí získat zdravé sebevědomí. Obě ženy v něm budou navíc sdílet vlastní zkušenosti a zážitky. "Jsou často hodně osobní a trapné, ale myslím si, že spousta diváků se v nich může najít," míní.

Půlka studentů se ve škole o intimním životě nic nedozví

Pořad přichází na české obrazovky v období, kdy se podle posledních průzkumů zjistilo, že sexuální výchova na českých školách zaostává. Podle dva roky starého zjištění České středoškolské unie, nezávislého spolku hájícího zájmy studentů, každý třetí z dvou tisíců dotazovaných studentů a studentek uvedl, že ve škole nikdy nedostal informace o domácím násilí, každý druhý oslovený označil, že se výuka nikdy nezabývala sexuální orientací či online médii (například problematikou pornografie), a tři ze čtyř studentů a studentek uvedli, že se ve škole nikdy nebavili o souhlasu v partnerském a sexuálním životě. Téměř 50 procent dotazovaných navíc prohlásilo, že z výuky nezískalo o intimním životě žádné informace.

Z výzkumu z minulého roku organizace Konsent, která má za cíl vyvracet mýty o sexu a sexuálním násilí a mimo jiné poskytuje externí workshopy sexuální edukace žákům a žákyním základních a středních škol, zase vyplývá, že ze 400 oslovených učitelů a učitelek si je 25 procent z nich během sexuální nauky nejistých a 50 procent dotazovaných potřebuje poradit s tématy sexuálního násilí a mýtů a stereotypů o sexualitě. Ředitelka organizace Johanna Nejedlová v článku z října minulého roku uvedla, že se praxe samozřejmě liší v jednotlivých školách a velmi záleží na osobní iniciativě jednotlivých vyučujících.

Používat kondom je trapné

Na tyto průzkumy reagují také studenti Jan Soukup a Karel Šedý, kteří v rámci projektu o zajímavostech lidského těla MedVictus zveřejnili na konci minulého roku petici, která si klade za cíl dosáhnout zkvalitnění sexuální výchovy na školách a zvýšení povědomí o tomto problému. "Co se týká sexuální výchovy, oba máme ze školy špatné zkušenosti. Mnoho témat nebylo ve výuce rozebráno vůbec nebo jen okrajově," shoduje se duo.

Sami vypichují i konkrétní příklady: "U mladých chlapců se například nedostatečně mluví o antikoncepci. Všichni známe tu 'trapnou' chvíli, kdy jsme ve škole navlékali kondom na okurku. Spousta dětí si to poté spojí s tímto zážitkem a nechtějí kondomy používat," říká Soukup, který studuje obor zdravotnický záchranář. "Já zase znám mnoho případů, kdy se buď holka, nebo kluk rozešli s tím druhým kvůli tomu, že se druhá strana nechtěla do něčeho pouštět. V sexuální výchově by se tak měl začít klást důraz na vztahy jako takové. Na to, že sexuální vztah nebude na správné vlně, pokud nebude ve vztahu vládnout porozumění a důvěra," říká Šedý, studující výrobní techniku na VUT v Brně.

I když pořad Na záchodcích cílí primárně na dospívající, podle Hníkové může být díky své otevřenosti přínosný i pro starší generaci. "Boříme v něm společenská tabu a domnívám se, že spoustu lidí například naštve, když Terézia a Zuzana mluví o tom, že je sexualita fluidní a že je v pubertě normální vyzkoušet si ženy i muže. To se například mojí generaci neříkalo," míní pětačtyřicetiletá Hníková a ve své úvaze pokračuje: "I když je pořad určený pro obě pohlaví, moderátorky vycházejí ze svých zkušeností a dívkám říkají, že by měly v sexu a vztazích myslet také na sebe. Nejsou tady jen pro muže, jsou si rovnocenní," uzavírá.

