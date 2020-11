Kontroverzní i nesmírně talentovaný. Návrhář John Galliano slaví 60. narozeniny

Módní kritici oceňují rodáka z Gibraltaru, Johna Gallianiho jako jednoho z nejtalentovanějších návrhářů naší éry. Umí vytvořit dokonalou show, zároveň ale dokáže předvést perfektní krejčovinu na té nejvyšší úrovni. Což předvedl jako kreativní ředitel módních domů Dior i Givenchy. Zároveň také zažil obrovský kariérní pád po svém antisemitském skandálu v roce 2011.

Narodil se 28. listopadu 1960 na Gibraltaru do španělské rodiny, která se později přestěhovala do Británie. Malý John byl vychováván ve velmi přísné katolické víře, ale jižní předměstí Londýna, kde vyrůstal, bylo proslulé svou uvolněnou atmosférou, kde vedle sebe žila řada rozličných etnik.

Později Galliano vzpomínal, že jako dítě viděl v autobusech ženy, které se zde převlékaly, líčily a chystaly do práce. "Oděvy z konfekce si samy upravovaly tak, aby to působilo originálně. To mě velmi inspirovalo," rekapituluje designér, který byl v roce 2004 vyhlášen za nejvlivnější osobnost britské módy.

Raketový vzestup ze školy

Umělecká škola Saint Martin's School of Art patří k nejlepším na světě. Galliano ji absolvoval s vyznamenáním, jeho kolekce ovlivněná estetikou francouzské revoluce sklidila tehdy velký zájem u odborné veřejnosti a začala se okamžitě prodávat v trendy londýnském butiku Browns.

Později přišla samostatná přehlídka na pařížském fashion weeku a spolupráce s celebritami, Galliano například navrhl kostýmy pro turné Let It Go zpěvačky Kylie Minogue. Nutno ale podotknout, že začátky v Paříži nebyly pro návrháře jednoduché, přespával u kamarádů na podlaze.

Jeho přehlídky byly vždy show

Gallianova talentu si všimla šéfredaktorka amerického Vogue Anna Wintourová a začala ho podporovat: nejen umisťovat jeho modely na stránky módní bible, ale také ho představila řadě vlivných osobností. V roce 1995 se Galliano stal šéfdesignérem módního domu Givenchy, o rok později odešel, aby vedl Dior. Zde sklidil velké ovace za své modely i za show, kterou dokázal z každé své přehlídky udělat.

Do světa módy přinesl nespoutaný výstředník Galliano asymetrické střihy, šaty ušité z protilehle položených kusů látek, ale i zdobené džíny, oblečení s otřepenými lemy, seprané a destruované materiály či grafické potisky - loga, čísla nebo kopie novinových článků. Povedlo se mu znovu probudit zájem o etno i barokní zdobnost. A pro jeho modely jsou typické doplňky - věhlasné kabelky, bižuterie, brýle, pásky, pokrývky hlavy nebo potištěné punčochy.

Rok 2011: Přišel pád

Životní zlom přišel v roce 2011, kdy v pařížské kavárně La Perle opilý návrhář napadl muže a ženu, na které řval, že jsou určitě Židé "a měli by být zplynováni". Incident někdo z přítomných natočil na video, které se vzápětí objevilo na stránkách jednoho z největších britských bulvárů. V tu dobu zrovna probíhal fashion week v Miláně a módní svět byl zděšen, obzvlášť když slyšel, jak miláček módní scény zcela zřetelně na záznamu říká, že "miluje Hitlera".

Galliano dostal okamžitě u Diora výpověď, ohrožena v tu chvíli byla i s smlouva módního domu s izraelskou herečkou a vnučkou přeživších holocaust Natalii Portmanovou, která si odmítla obléct šaty navržené Gallianem na předávání Oscarů. Návrháře, který byl vzýván pro svou genialitu, čekal nejen kariérní pád, ale také soud. Ten určil veřejnou omluvu a pokutu v hodnotě zhruba 157 tisíc korun.

A i když Gallianovy róby oblékaly na červený koberec hvězdy jako Nicole Kidmanová nebo Cate Blanchettová, svatební róbu si u něj nechaly ušít Gwyneth Paltrowová a Penélope Cruzová a celebrity se objevovaly v kampaních Dioru (například Charlize Theronová, Sharon Stoneová nebo Monica Bellucciová), opilecký výstup v kavárně tomu všemu udělal přítrž.

Gallianovi přátelé se snažili poukázat na to, že tolerance k odlišnosti je pro návrháře klíčová, a vzpomínali na jeho přehlídku, během které na molo vyslal modely obřího i trpasličího vzrůstu či pokročilého věku.

Své chyby přijal, zachránily mu život

Profesní comeback přišel pro Galliana v roce 2015, kdy se stal kreativním ředitelem módního domu Maison Martin Margiela. "Jsem alkoholik a závislý člověk. Hluboce lituji svých činů, a i když jsem nemocný, přijímám za ně plnou zodpovědnost," řekl během své přednášky v jedné londýnské synagoze. Na stejné události také prohlásil, že kdyby ho z Dioru nevyhodili, byl by už pravděpodobně po smrti. "To šílené pracovní tempo se nedalo vydržet, tvořil jsem 32 kolekcí ročně," vzpomínal.

Prohlédněte si naši galerii a seznamte se blíže s dílem muže, který je geniální i děsivý, miláček celebrit i osobnost, co byla z výsluní vyhnána na společenský okraj.