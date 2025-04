Zapomenutá v 50. letech! Styl z minulosti ji stál téměř 300 tisíc korun

Od té doby se její šatník proměnil v hotovou pokladnici retro módy – vlastní více než 100 šatů, včetně originálních plesových rób z 50. let. Claudia však nezůstala jen u oblečení. Sbírá také další poklady z této ikonické éry – ve své sbírce má například původní gramofon, elegantní toaletní soupravu a vintage medailonek. „Teprve když nosím oblečení z 50. let, cítím se opravdu sama sebou,“ říká nadšená sběratelka, která svůj život stylizuje do dokonalého retra.