Slavnostní premiéry, předávání státních vyznamenání i jiné slavnostné události nás vždy baví nejen kvůli celebritám samotným, ale také díky jejich módním volbám. Tento týden byla pozornost upřena na kombinace barev, střihy, detaily i celkové ladění looků. Některé osobnosti si získaly obdiv za elegantní a promyšlené outfity, jiné spíš připomněly, že móda je o odvaze i vyváženosti. V následujícím přehledu najdete naše hodnocení jednotlivých stylizací – od těch nejlepších po ty, kde je stále prostor ke zlepšení.
Královna elegance Aňa Geislerová
Aňa Geislerová zvolila pro předávání státního vyznamenání dlouhé saténové šaty ve vínovém odstínu, které se staly nejen módním středobodem slavnostního večera, ale i celého týdne. Vrchní část s jemným řasením dokonale kopírovala její štíhlou siluetu a celek byl laděn do elegantního retro stylu. Ten podtrhly typické hollywoodské vlny a decentní šperky – kombinace, která působila sofistikovaně a přitom přirozeně.
Hodnocení (jako ve škole): 1
Rozcuchaná Klára Pollertová
Minimalistický přístup aplikovala Klára Pollertová-Trojanová na premiéře filmu svého syna Nepela. Černé šaty i obuv působily elegantně, jemně je však narušily vínové punčochy a poněkud nesourodé šperky. Základ outfitu by sám o sobě fungoval, ale chyběla mu jasná myšlenka a preciznější vedení. Celkový dojem navíc oslaboval lehce rozcuchaný účes.
Hodnocení: 3
Pánové Pergnerová a Zelenková
Tereza Pergnerová zůstává věrná svému pánskému stylu – a dobře dělá. Je to look, který jí nejen sluší, ale i očividně sedí. Bílá vesta a černá kůže spolu fungují překvapivě harmonicky, dokonce až nad očekávání. Spleť řetízků a jemně zvlněný účes dodávají správnou dávku ženskosti, ovšem tričko s dlouhými rukávy pod tím vším působí trochu zbytečně a narušuje čistotu stylu.
Hodnocení: 2
Jitka Zelenková vsadila na osvědčenou kombinaci černé a červené, která už ovšem působí poněkud klišovitě. Outfitu by prospělo trochu nápadu nebo alespoň výraznější šperk, který by celek oživil. Zářivý odstín saka ale stojí za pochvalu – díky němu má zpěvačka přece jen jeden bod k dobru. Celkově by to ale chtělo odvážnější a promyšlenější styling.
Hodnocení: 3
Malá černá tragédie
Herečka Alžběta Malá na sebe upozornila díky z velké části průhlednému modelu. Snaha byla, ale celá padla na špatně zvolené spodní vrstvě, kterou přes transparentní halenku moc dobře vidět a působí to nešťastným dojmem. Důkladně vybrané prádlo, třeba i z krajky, by vytvořilo o dost lepší efekt. Model působí nevyváženě hlavně kvůli výrazným náplastem přes prsa – subtilní elegance by byla výrazně vhodnější. Sako outfit nikam neposouvá a kvůli výrazným očním linkám looku chybí aspoň náznak odlehčení.
Hodnocení: 5
Z katolické školy
Na premiéře snímku Stvůry byl nejspíš daný hororový dress code. Beáta Kaňoková se s ním vypořádala po svém – zvolila outfit připomínající uniformy katolických škol. Bílá košile a černá šatová sukně v sobě nesou odkaz Wednesday Addams, kozačky a kabelka však celkový look drží v realitě a dávají mu praktický rozměr. Outfit by ale potřeboval zajímavý detail, například brož u krku nebo barevný akcent, aby se jednotvárnost trochu rozbila.
Hodnocení: 2
Ležérní Třeštíková nepřekvapila
Příznivkyní pánského stylu je i Hana Třeštíková. Na premiéře filmu Nepela vsadila na volnější černé kalhoty a bílou halenku, doplněné teniskami a ponožkami – pro mnoho ležérních žen téměř dokonalá uniforma. Outfit hezky uzavírá jemný náhrdelník a pásek. Není to žádné překvapení, ale zároveň se těžko hledá, co by mu vytknout.
Hodnocení: 2
Chaos doplňků
Slovenská herečka Zuzana Mauréry se jako jedna z mála rozhodla tento týden aspoň trochu experimentovat. Černý a olivový základ by nebyl špatný, ačkoli zvolený střih sukně v kombinaci s kozačkami proporce poněkud deformuje. . Hlavní problém outfitu je ale přemíra doplňků různých stylů – tady by bylo lepší šperky ubrat a nechat look dýchat.
Hodnocení: 4
Zářivá Pekarová Adamová
Markéta Pekarová Adamová nijak nepřekvapila, když na předávání státních vyznamenání přišla v zářivě červených šatech. Politička se výrazných barev nebojí a umí s nimi pracovat, tentokrát ji ale barva téměř pohltila. Level sofistikovanosti Anny Geislerové nedosahuje a střih působí příliš svázaně. Styling je poněkud nudný a nedotažený, zejména díky nevýraznému účesu. Rozhodně je zde prostor ke zlepšení.
Hodnocení: 2
Mottlová chce pozornost za každou cenu
Červené se nebojí ani Barbora Mottlová. I v pokročilém stadiu těhotenství si troufá na přiléhavé šaty ve výrazném odstínu, co navíc podtrhla i výraznými loknami a čelenkou. Outfit ovšem působí až zoufale nepohodlně, a to nejen kvli úzkému střihu, ale i transparentním botám na vysokém podpatku, že kterých prsty doslova lezou.
Hodnocení: 5
