Saténové šaty a bizarní náplasti přes prsa. Jak se tento týden vymódily české elity?

Předávání státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu, 28. října 2025.Foto: ČTK
Předávání státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu, 28. října 2025.Foto: ČTK
Daniela Straková
Daniela Straková

Kdo se tento týden odvážil experimentovat a kdo vsadil na jistotu? Od odvážných šatů po minimalistické outfity pánského střihu – některé outfity oslnily, jiné pozvedly obočí. Podívejte se, kdo si vysloužil jedničku a kdo by měl příště zapojit trochu více kreativity.

Slavnostní premiéry, předávání státních vyznamenání i jiné slavnostné události nás vždy baví nejen kvůli celebritám samotným, ale také díky jejich módním volbám. Tento týden byla pozornost upřena na kombinace barev, střihy, detaily i celkové ladění looků. Některé osobnosti si získaly obdiv za elegantní a promyšlené outfity, jiné spíš připomněly, že móda je o odvaze i vyváženosti. V následujícím přehledu najdete naše hodnocení jednotlivých stylizací – od těch nejlepších po ty, kde je stále prostor ke zlepšení.

Královna elegance Aňa Geislerová

Aňa Geislerová zvolila pro předávání státního vyznamenání dlouhé saténové šaty ve vínovém odstínu, které se staly nejen módním středobodem slavnostního večera, ale i celého týdne. Vrchní část s jemným řasením dokonale kopírovala její štíhlou siluetu a celek byl laděn do elegantního retro stylu. Ten podtrhly typické hollywoodské vlny a decentní šperky – kombinace, která působila sofistikovaně a přitom přirozeně.

Hodnocení (jako ve škole): 1

Prezident Petr Pavel předal státní vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu, 28. října 2025
Foto: ČTK
