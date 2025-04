Češi jsou národ atopiků. Ekzém trápí děti, ale může se poprvé objevit až v dospělosti

Podle vědkyně Dr. Barbary Paldus je výskyt ekzému závislý na věku i původu. „U dětí je atopie mnohem častější než u dospělých. Mnoho lidí z toho vyroste, takže to není tak špatné,“ uvádí Paldus. „Třeba asi 20 procent afrických dětí trpí ekzémem, v Evropě je to asi 12 procent, ale u dospělých je to 4 až 6 procent.“

V Čechách je výskyt tohoto onemocnění poněkud vyšší, dalo by se dokonce říct, že jsme národem atopiků. „V Čechách máme evropská data, která ukazují na to, že výskyt atopie je vyšší než ve Francii,“ potvrzuje Paldus. „V Čechách trpí atopickým ekzémem asi 12 až 15 procent dětí, což jsou hrubé odhady. Určitě má velký vliv genetika, ale zhruba si lze říct, že z dvaceti lidí, které potkáte, minimálně dva, někdy čtyři, znají někoho s atopií. Sama jsem trochu překvapená, že výskyt je u nás vyšší než třeba ve Francii. V Irsku mají méně atopiků, ale zase trpí jinými kožními problémy, jako je růžovka.“