21. 12. Natálie
Líčení pro povislá víčka: technika, která pozvedne oči a opticky vás omladí klidně o 10 let

Líčení pro povislá víčka: technika, která pozvedne oči a opticky vás omladí klidně o 10 let.Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Oční stíny se ztrácí v záhybu, linky nejsou vidět a řasy mizí hned po otevření očí. Povislá víčka dokážou líčení pořádně zkomplikovat, ale rozhodně neznamenají konec krásného make-upu. Stačí znát pár chytrých technik, správné pořadí kroků a barvy, které fungují. Výsledek? Oči, které působí větší, svěžejší a přirozeně zvýrazněné.

Oční stíny, které se ztratí v záhybu. Linky, které nejsou vidět. Řasy, jež zmizí hned po otevření očí. Pokud máte povislá víčka, možná máte pocit, že dokonalý oční make-up je spíš nedosažitelný ideál než realita. Pravda je ale jiná. Líčení pro tento typ očí má svá pravidla – a když je znáte, dokáže být výsledek výrazný, elegantní a překvapivě snadný. Nejde o to slepě následovat trendy. Klíčem je pochopit vlastní tvar očí a pracovat s ním chytře. Povislá víčka totiž neznamenají méně možností, ale jiný přístup.

Žena ve 40. letech
Žena ve 40. letech

Make-up, který nosily naše maminky a babičky: Jak trendy v líčení ženy měnily?

Móda a krása

Co přesně znamenají povislá víčka?

Povislá (nebo také „kapkovitá“) víčka vznikají tehdy, když horní kůže oka částečně překrývá pohyblivou část víčka. To může způsobit, že klasické techniky líčení – které fungují u jiných tvarů očí – zde selhávají. Barvy nejsou vidět, stíny se slévají a make-up rychle ztrácí tvar. To ale neznamená, že by oči nemohly vyniknout. Naopak. Správně zvolené produkty, pořadí kroků a práce s prostorem dokážou pohled opticky otevřít, zvednout a projasnit.

Základ je základ: příprava víček rozhoduje

U povislých víček je příprava pleti naprosto zásadní. Horní víčko bývá často mastnější, což způsobuje, že se stíny během dne slévají do záhybů a blednou. Oční primer je v tomto případě nutnost, ne volba. Vytváří hladký podklad, sjednotí barvu víčka a výrazně prodlouží výdrž líčení. Pokud se víčka hodně lesknou, vyplatí se primer lehce zafixovat jemným transparentním pudrem, který zmatní povrch a zabrání „cestování“ stínů. Teprve na takto připravené víčko má smysl nanášet barvu.

Povadlá oční víčka u mladé ženy
Správně zvolený make-up pro povadlá oční víčka dokáže ubrat i 10 let
Foto: Shutterstock

Stínování: hrajte si s iluzí výšky

Nejčastější chybou při líčení povislých víček je aplikace stínů příliš nízko – přesně do přirozeného záhybu oka, který ale při otevřených očích zmizí.

Správný postup je opačný:

  • Stíny se nanášejí lehce nad přirozený záhyb, tedy tam, kde jsou viditelné i při otevřených očích.

  • Ideální je měkký, nadýchaný štětec, který umožní barvu rozpracovat bez ostrých hran.

  • Přechody by měly být jemné a rozmazané – právě tato „rozpitá“ linie vytváří iluzi vyvýšeného záhybu a otevřenějšího pohledu.

Tmavší odstín patří do vnějšího koutku oka a roztírá se směrem nahoru a ven v mírném oblouku, nikoli dolů. Tím se oko opticky nadzvedne.

Výdrž a hloubka: kombinujte textury

Pokud chcete, aby make-up vydržel celý den (nebo noc), vyplatí se pracovat s vrstvami. Osvědčená je kombinace krémového očního stínu jako základu a pudrového stínu ve stejném odstínu navrch. Tato technika vytvoří kompaktní, odolnou vrstvu, která se nerozpíjí a drží tvar. Hodí se zejména pro večerní líčení nebo dlouhé společenské akce.

Barvy, které fungují (a kdy si dovolit víc)

Pro běžné denní líčení jsou ideální neutrální a teplejší tóny – béžová, jemná hnědá, taupe nebo tlumená růžová se saténovým finišem. Tyto barvy zvýrazní tvar oka, aniž by ho opticky zatěžovaly. Na večer si ale můžete dovolit víc, například jemné třpytky nanesené pouze do středu víčka nebo do vnitřního koutku oko krásně projasní. Spodní víčko lze lehce orámovat stínem nebo tenkou linkou – dodá oku rovnováhu a definici, aniž by ho „zavřelo.

VIDEO: Jihokorejská babička dobyla internet návody na líčení

Sedmdesátiletá Park Mak-rye je na internetu teprve od ledna 2017 a její kanál už získal skoro 300 000 odběratelů. | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Byrdie, Allure, Cosmopolitan

