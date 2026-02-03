Přeskočit na obsah
3. 2. Blažej
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Odhalené bradavky, krajky i latex: Grammy 2026 opět posunuly hranice módy

Móda z Grammy 2026
Móda z Grammy 2026Foto: REUTERS
Móda z Grammy 2026
Móda z Grammy 2026Foto: REUTERS
Petra Holakovská

Udílení hudebních cen Grammy má svůj vlastní módní jazyk – nepsané pravidlo, že co není zakázáno, je dovoleno. Na rozdíl od gala filmových cen, kde převládá tradiční elegance, je červený koberec Grammy prostor, kde se prolíná extravagance s osobním vyjádřením hvězd. Každý outfit je malým uměleckým dílem a zároveň odvážným projevem – a letošní ročník 2026 tuto filozofii dokonale potvrdil.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Nejvíce pozornosti si bezesporu vysloužila Chappell Roan, jejíž šaty držely pouze díky piercingu v bradavkách, čímž okamžitě zaujala módní komentátory i fanoušky na sociálních sítích. Ale nejen ona ukázala, že zde platí vlastní pravidla: od odvážně průhledných modelů přes extravagantní peří a latex až po minimalistické couture, které svou nenápadnou elegancí dokázaly zaujmout stejně silně. Grammy 2026 opět ukázaly, že móda může být nejen doplňkem, ale rovnocennou hvězdou večera – místem, kde se kreativita a odvaha stávají hlavním programem.

Na ty nejdiskutovanější modely, které kralovaly letošnímu udílení hudebních cen, se podívejte v následující infografice.

Předchozí
123459
Pokračovat

Sabrina Carpenter

Krásná Sabrina na červeném koberci zaujala naprostou dokonalostí. Zvolila šaty od Valentina, jejichž jemná korálková výšivka a třpytivé kamínky vytvářely andělsky působící, elegantní look. Na rozdíl od odvážných a provokativních outfitů některých kolegů byla její volba sofistikovaná, ale přesto nezapadla – subtilní elegance se tu setkala s výrazným šarmem a Sabrina bodovala na plné čáře.

Sabrina Carpenter
Sabrina CarpenterFoto: REUTERS
Reklama
Reklama

Zdroje:  marieclaire.comvogue.com

Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama