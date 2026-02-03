Odhalené bradavky, krajky i latex: Grammy 2026 opět posunuly hranice módy

Nejvíce pozornosti si bezesporu vysloužila Chappell Roan, jejíž šaty držely pouze díky piercingu v bradavkách, čímž okamžitě zaujala módní komentátory i fanoušky na sociálních sítích. Ale nejen ona ukázala, že zde platí vlastní pravidla: od odvážně průhledných modelů přes extravagantní peří a latex až po minimalistické couture, které svou nenápadnou elegancí dokázaly zaujmout stejně silně. Grammy 2026 opět ukázaly, že móda může být nejen doplňkem, ale rovnocennou hvězdou večera – místem, kde se kreativita a odvaha stávají hlavním programem.
Na ty nejdiskutovanější modely, které kralovaly letošnímu udílení hudebních cen, se podívejte v následující infografice.